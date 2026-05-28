Tô nhầm ô, mất cả điểm: Loạt lưu ý 'sống còn' khi thi trắc nghiệm lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6, trong đó môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Mỗi phòng thi có nhiều mã đề, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, các lỗi kỹ thuật khi làm bài cũng là nguyên nhân khiến không ít thí sinh mất điểm đáng tiếc.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT dành cho thí sinh, trước khi làm bài, thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp. Với phần thi trắc nghiệm, việc ghi sai số báo danh hoặc mã đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chấm thi.

Thí sinh cũng cần đặc biệt lưu ý việc điền số báo danh phải tô đủ các ô số tương ứng trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Mã đề thi phải được ghi và tô chính xác ở cả hai phiếu thu bài.

Thí sinh giữ phiếu cho phẳng, không bôi bẩn, không làm nhàu, rách nát.

Loạt lưu ý quan trọng cho thí sinh thi khi làm bài thi trắc nghiệm vào lớp 10 công lập Hà Nội. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

Trong quá trình làm bài, thí sinh chỉ được sử dụng bút chì đen để tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Nếu muốn thay đổi đáp án, cần tẩy sạch ô cũ trước khi tô lại, tránh để máy chấm nhận diện nhiều phương án cùng lúc.

Một lưu ý quan trọng khác là kiểm tra kỹ đề thi ngay khi nhận đề. Thí sinh cần rà soát số trang, số lượng câu hỏi và bảo đảm tất cả các trang đều cùng một mã đề. Nếu phát hiện đề thiếu trang, rách, nhòe hoặc có dấu hiệu bất thường, phải báo ngay cho giám thị trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Ngoài ra, thí sinh không được nộp bài trước khi hết giờ làm bài. Khi kết thúc thời gian thi, cần nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và ký xác nhận vào các phiếu thu bài theo quy định.

Các giáo viên lưu ý, phần lớn lỗi trong bài thi trắc nghiệm không đến từ kiến thức mà xuất phát từ tâm lý chủ quan hoặc thiếu cẩn thận. Vì vậy, thí sinh nên dành vài phút cuối giờ để kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, mã đề và các đáp án đã tô trước khi nộp bài.