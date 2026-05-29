Nữ sinh Ngoại thương 'rẽ ngang' thành thủ khoa AI Bách khoa Hà Nội

(VTC News) -

Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 2000, là thủ khoa đầu ra chương trình Kỹ sư chuyên sâu đặc thù Trí tuệ nhân tạo tạo sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 với CPA 3.96/4.0. Cô có đồ án tốt nghiệp đạt 9,7/10 và là đại diện hơn 400 học viên phát biểu tại Lễ Trao bằng Thạc sĩ và Kỹ sư chuyên sâu của trường.

Nguyễn Thị Huyền - Tân Thủ khoa ngành AI Tạo sinh, đại diện sinh viên phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ và kỹ sư chuyên sâu của Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay 23/5. (Ảnh: HUST)

Ít ai nghĩ nữ thủ khoa này từng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), gần như không có nền tảng công nghệ trước khi theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngay từ năm ba đại học, Huyền đi làm trong lĩnh vực quản lý sản phẩm công nghệ, phân tích nghiệp vụ và phát triển phần mềm. Quá trình làm việc khiến cô quan tâm tới khả năng AI có thể thay đổi cách xây dựng và vận hành các sản phẩm số.

“Từ sự tò mò ban đầu, AI dần trở thành lĩnh vực tôi muốn theo đuổi nghiêm túc”, Huyền chia sẻ.

Nguyễn Thị Huyền phát biểu về tư duy "tờ giấy trắng" giúp cô theo đuổi Trí tuệ nhân tạo từ một "tay ngang". (Video: NVCC)

Trước khi nộp hồ sơ vào chương trình Kỹ sư chuyên sâu AI của Đại học Bách khoa Hà Nội, Huyền dành hơn một năm tự học toán, học máy, học sâu và lập trình. Ban ngày đi làm, buổi tối cô học thêm kiến thức nền tảng, cuối tuần tiếp tục dành thời gian cho giáo trình và thực hành viết code.

Theo Huyền, việc tự học giúp cô tiếp cận lĩnh vực mới nhưng cũng khiến cô nhiều lần cảm thấy quá tải vì lượng kiến thức lớn và thiếu định hướng rõ ràng. Chương trình Kỹ sư chuyên sâu AI của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong số ít chương trình tuyển cả học viên trái ngành, nhưng yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc liên quan và học bổ sung các học phần nền tảng về khoa học máy tính.

Những ngày đầu rẽ hướng theo học AI không dễ dàng với nữ sinh xuất thân từ khối kinh tế.

Trong lớp, Huyền là nữ học viên hiếm hoi giữa nhiều bạn có nền tảng công nghệ thông tin từ trước. Các buổi học cuối tuần thường kéo dài liên tục nhiều ca, đòi hỏi cường độ học tập cao.

Có những học kỳ, Huyền đăng ký tới 10 môn học. Nhiều đêm cô làm đồ án đến 4 giờ sáng và từng tạm dừng công việc để tập trung hoàn thành chương trình học.

“Có giai đoạn tôi cảm thấy mình đi chậm hơn người khác, nhưng rồi nhận ra mỗi người có hành trình và tốc độ khác nhau”, Huyền nói.

Huyền không để định kiến về xuất phát cản trở. Mỗi lần lên đường bắt đầu một hành trình nào, cô cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Nữ thủ khoa thuộc lòng câu châm ngôn: "Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay".

Nguyễn Thị Huyền và gia đình cô trong ngày lễ tốt nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo nữ thủ khoa, việc xuất thân từ khối kinh tế giúp cô có góc nhìn khác khi tiếp cận AI. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật, cô thường bắt đầu từ nhu cầu người dùng, bài toán vận hành và mục tiêu kinh doanh trước khi lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp.

“Tư duy kỹ thuật giúp tôi trả lời câu hỏi ‘làm như thế nào’, còn nền tảng kinh tế giúp tôi đặt câu hỏi ‘vì sao phải làm’ và ‘làm cho ai’”, Huyền chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Huyền dự định tiếp tục làm việc trong lĩnh vực AI và phát triển dự án startup riêng. Cô cho rằng điều quan trọng nhất sau hành trình học tập không phải danh hiệu thủ khoa, mà là sự tự tin khi dám bắt đầu lại ở một lĩnh vực hoàn toàn mới.

"Giữa muôn trùng lối rẽ và bóng tối hoang mang, chỉ cần một mục tiêu rõ ràng và một tâm trí kiên định, tự khắc con đường sẽ xuất hiện", Huyền nhắc lại câu nói cô tâm đắc nhất trong suốt hành trình chinh phục bằng kỹ sư AI tạo sinh.