Phe vé World Cup 2026: Chưa cầm vé vẫn bán lời gấp 10

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, thị trường "phe vé" tại Mỹ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định nhu cầu mua vé ở mức rất cao với hàng trăm triệu lượt đăng ký, những người bán vé trung gian lâu năm lại đưa ra một bức tranh khác.

Từ những thương vụ mang về hàng chục nghìn USD lợi nhuận cho mỗi trận đấu, các chiêu thức bán vé khi chưa sở hữu vé trong tay cho tới những nghi ngờ về lượng vé tồn còn rất lớn, những nhà môi giới World Cup đã hé lộ nhiều góc khuất phía sau sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Chưa cầm vé vẫn kiếm tiền tỷ

Một trong những nhà môi giới tiết lộ rằng anh đã đạt năm kinh doanh thành công nhất trong sự nghiệp nhờ World Cup 2026. Bảng dữ liệu bán hàng cho thấy người này đã vận hành 10 nền tảng bán vé khác nhau.

Chỉ riêng trận Mỹ gặp Paraguay tại vòng bảng trên sân SoFi ở Los Angeles, anh mua vé với giá trung bình 1.300 USD và bán lại với giá 2.200 USD, thu lợi nhuận khoảng 900 USD mỗi vé. Với 50 vé được bán ra, khoản lãi từ một trận đấu lên tới khoảng 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Sân vận động MetLife sẽ đăng cai trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 20 tháng 7. (Nguồn: AP)

"Với mỗi kỳ Super Bowl, tôi thường bán được khoảng 1 triệu USD tiền vé. Tổng doanh số hằng năm của tôi vào khoảng 3 triệu USD. Nhưng World Cup lần này có tới 104 trận đấu, nên quy mô lớn hơn rất nhiều", anh nói.

Người môi giới bán vé thông qua những nền tảng giao dịch trung gian. Theo quy định của các nền tảng này, người bán bắt buộc phải hoàn thành đơn hàng, nếu không có thể bị phạt tới 100% giá trị giao dịch. Các nhà môi giới phải trả phí không nhỏ cho các nền tảng giao dịch, trong khi người mua cũng phải chịu thêm các khoản phí hoa hồng.

Một trong những thương vụ mang lại lợi nhuận cao nhất cho anh đến từ trận đấu của đội tuyển Nam Phi. Theo dữ liệu giao dịch, anh mua bốn vé trận Nam Phi gặp Mexico ngày 11/6 với giá 225 USD mỗi vé và sau đó bán lại với giá 3.000 USD. Lợi nhuận cho trận đấu này rơi vào khoảng 11.000 USD.

Anh mua những tấm vé này từ một đợt mở bán sớm của FIFA trước lễ bốc thăm vòng bảng hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, người mua có thể chọn vé theo đội tuyển yêu thích mà chưa biết đối thủ hay địa điểm thi đấu cụ thể.

Mặc dù FIFA đã giới hạn số lượng vé mà mỗi người có thể mua, anh cho rằng những quy định này lại vô tình tạo lợi thế cho các tay phe vé. Mỗi người chỉ có thể mua tối đa 4 vé cho một trận đấu mỗi ngày, nhưng lại được mua số vé tương tự cho 10 trận đấu khác trong những ngày tiếp theo.

Thậm chí trước khi đợt bán vé chính thức mở vào tháng 9, anh và nhiều môi giới khác đã bắt đầu rao bán vé World Cup trên các nền tảng khác nhau dưới hình thức đầu cơ kiếm lời.

"Từ tháng 6 đến cuối tháng 8, tôi đã bán rất nhiều vé dù thực tế chưa sở hữu bất kỳ tấm vé nào", anh tiết lộ.

FIFA ế vé?

Một nhà môi giới vé khác tại Mỹ cho biết FIFA vẫn còn lượng lớn khoảng 500.000 đến 1,2 triệu vé chưa được bán trước thềm World Cup 2026, dù tổ chức này khẳng định phần lớn số vé đã được bán ra thị trường.

Thị trường phe vé cũng xuất hiện một bảng giá được cho là chào bán vé World Cup với mức chiết khấu đáng kể cho các nhà môi giới. Tài liệu này liệt kê giá giảm cho vé hạng nhất, hạng nhì và hạng ba ở cả 104 trận đấu của giải. Theo bảng giá, khoảng 40% số trận đấu có vé được giảm giá.

Người tiêu dùng tại thị trường Bắc Mỹ thường có xu hướng mua vé và các gói dịch vụ sát ngày diễn ra sự kiện. (Nguồn: AP)

Một số nguồn tin trong ngành cho biết đã xuất hiện các đề nghị mua số lượng lớn, thậm chí trị giá hàng triệu USD sau khi bảng giá này được lan truyền. Tuy nhiên, các giao dịch được cho là vẫn chưa hoàn tất.

Bên cạnh vé trận đấu, các gói VIP doanh nghiệp cũng được xem là một vấn đề khi hàng nghìn vé loại này vẫn đang được rao bán trên thị trường. On Location - đối tác cung cấp dịch vụ khách sạn và trải nghiệm chính thức của FIFA - cho rằng người tiêu dùng tại thị trường Bắc Mỹ thường có xu hướng mua vé và các gói dịch vụ sát ngày diễn ra sự kiện hơn, đồng thời tin rằng nhiều vé hiện chưa được bán sẽ được phân bổ khi giải đấu đến gần.

Dù số vé do On Location quản lý về cơ bản được FIFA tính là đã bán, người môi giới cho rằng điều đó có thể tạo ra bức tranh không hoàn toàn chính xác về sức hút thực sự của giải đấu.

“Nếu On Location đã nhận 10% số vé, còn các nhà tài trợ khác cũng nhận thêm 10% hoặc 15% nữa, thì FIFA có thể tuyên bố các trận đấu đã bán được 25% số vé trước cả khi mở bán chính thức cho công chúng”, anh nói.

Theo người môi giới này, việc FIFA tiếp tục duy trì mức giá cao trong đợt mở bán vé gần đây đang “loại bỏ những khách hàng tiềm năng”, bởi người hâm mộ đang phải đối mặt với nhiều rào cản như “các vấn đề chính trị, chi phí đi lại và chi phí di chuyển”. Anh cho rằng giải pháp phù hợp là giảm giá vé.

Nỗi lo của nhà môi giới này là tình trạng khán giả thưa thớt từng xuất hiện tại FIFA Club World Cup ở Mỹ vào mùa hè năm ngoái sẽ tái diễn. Tại giải đấu đó, cũng như ở World Cup hiện nay, FIFA áp dụng cơ chế giá vé linh hoạt. Giá vé bán kết từng được giảm từ khoảng 400 USD xuống còn 15 USD khi ngày thi đấu đến gần.

“Điều đó khiến người hâm mộ rút kinh nghiệm rằng cứ chờ càng lâu thì giá càng rẻ. Nhưng đó là điều nguy hiểm khi hiện nay đã có quá nhiều rào cản khác. Cảm giác như ai cũng đang cố moi tiền từ người hâm mộ", người môi giới nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ World Cup. Một nhà môi giới cho biết doanh thu từ World Cup 2026 của anh hiện chỉ đạt khoảng 50.000-60.000 USD và tổng doanh thu dự kiến vẫn dưới 100.000 USD. Một số kênh trung gian dè dặt trong việc đầu cơ và hạn chế cam kết bán số lượng lớn vé khi chưa nắm chắc nguồn cung.