Thực hư tin đồn cầu thủ phải đặt cọc 400 triệu đồng mới được đến Mỹ dự World Cup

Trên thực tế, không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ ban tổ chức của chủ nhà hay Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc cầu thủ của một số đội tuyển phải đặt cọc tiền để đến Mỹ thi đấu tại World Cup 2026. Vấn đề này được tờ The Athletic (thuộc New York Times) đặt ra dựa trên những quy định hiện hành về thị thực và nhập cảnh.

Cụ thể, công dân đến từ một số quốc gia tham dự World Cup mùa hè này có thể phải đặt cọc tới 15.000 USD (gần 400 triệu đồng) mới được cấp thị thực (visa) vào Mỹ. Rào cản này xuất hiện sau khi chính quyền Mỹ điều chỉnh chính sách visa, theo đó công dân của một số nước khi xin visa du lịch (B1) hoặc công tác (B2) phải nộp thêm khoản tiền bảo lãnh mới được xét duyệt.

Chương trình visa ký quỹ (visa bond pilot program) hiện áp dụng cho khoảng 50 quốc gia. Đáng chú ý, trong số này có 5 đội tuyển đã giành quyền dự World Cup gồm Algeria, Senegal, Bờ Biển Ngà, Tunisia và Cape Verde. Tuy nhiên, đối với các sự kiện lớn tầm cỡ toàn cầu, những người tham gia trực tiếp có thể được hưởng ngoại lệ. Thông tường, FIFA sẽ yêu cầu nước chủ nhà tạo điều kiện cho các cầu thủ.

Tờ The Athletic cũng cho biết FIFA đang âm thầm vận động chính quyền tổng thống Donald Trump nhằm giúp các cầu thủ được miễn trừ một số quy định về thị thực.

Người hâm mộ từ một số quốc gia dự World Cup hè này có thể phải đặt cọc tới 15.000 USD (khoảng 395 triệu đồng) để xin visa vào Mỹ.

Tờ báo này dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mọi đương đơn, không phân biệt độ tuổi, đều phải tuân thủ cùng một tiêu chuẩn pháp lý và phải chứng minh đủ điều kiện cũng như có ý định chấp hành đúng các quy định của thị thực. Những ai rời khỏi Mỹ đúng thời hạn trước khi visa hết hạn sẽ được hoàn lại khoản tiền đã đặt cọc. Đồng thời, yêu cầu về tiền bảo lãnh visa không có hiệu lực hồi tố và không áp dụng đối với những người đang sở hữu visa hợp lệ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều bên lo ngại là chính sách này không nêu rõ liệu các vận động viên tham dự World Cup có được miễn trừ hay không. Các vận động viên chưa có visa Mỹ phần lớn sẽ xin visa B1 hoặc B2 trong suốt giải đấu, điều đó có nghĩa là họ cũng có thể bị yêu cầu đặt cọc bảo lãnh. Bộ Ngoại giao cho biết tất cả các đơn xin visa sẽ được các viên chức xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Chính sách này nêu rõ rằng “không có thủ tục” nào để người nộp đơn xin được miễn khoản tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, các viên chức lãnh sự có thể xem xét việc miễn trừ nếu thấy rằng điều đó “phục vụ lợi ích quốc gia quan trọng hoặc lợi ích nhân đạo đáng kể, dựa trên mục đích chuyến đi và công việc của người nộp đơn".

Hiện tại, FIFA đang âm thầm làm việc với chính quyền Mỹ nhằm tìm kiếm cơ chế miễn trừ cho các thành viên chính thức của các đội tuyển, bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ cũng như các lãnh đạo liên đoàn, và có thể bao gồm cả những nhân sự chủ chốt từ các nhà tài trợ.

Một phương án đang được cân nhắc là FIFA sẽ cấp thư mời cho các đoàn, coi đó như một cơ sở để xin miễn trừ. Tuy nhiên, khả năng cao nếu được chấp thuận, chính sách này chỉ áp dụng cho thành viên đội tuyển, còn người thân của cầu thủ vẫn phải tuân thủ quy định đặt cọc. Dường như sẽ không có đặc quyền nào như vậy được dành cho người hâm mộ.

Khoản tiền này được tính theo từng cá nhân, không phải theo nhóm. Vì vậy, một gia đình đi cùng nhau sẽ phải nộp nhiều khoản riêng biệt. Theo các nguồn tin, mức 5.000 USD chủ yếu áp dụng cho trẻ em, trong khi người lớn thường phải đặt cọc 10.000 hoặc 15.000 USD.

Về phía Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan này khẳng định an ninh quốc gia và kiểm soát biên giới luôn là ưu tiên hàng đầu.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Theo lịch thi đấu, Tunisia sẽ chơi một trận vòng bảng tại Mỹ và hai trận tại Mexico. Senegal và Bờ Biển Ngà thi đấu hai trận trên đất Mỹ và một trận tại Canada, trong khi Algeria và Cape Verde đá cả ba trận vòng bảng tại Mexico.