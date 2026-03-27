Xác định 8 đội châu Âu đấu chung kết play-off tranh suất World Cup 2026

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đi đến lượt trận quyết định để tìm ra 4 đội nhận "vé vớt". Sau loạt trận bán kết play-off sáng nay 27/3, 8 đại diện cuối cùng của UEFA tiếp tục tranh suất đến World Cup là Bosnia Herzegovina, Italy, Thuỵ Điển, Ba Lan, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch và Cộng hoà Czech.

Các đội bóng này được xếp thành 4 cặp đấu theo nhánh được phân chia từ trước. Chung kết play-off dự kiến diễn ra ngày 31/3 (giờ châu Âu, tức sáng 1/4 giờ Việt Nam). Vòng đấu này chỉ có một lượt trận loại trực tiếp (không có lượt về).

Italy lọt vào vòng play off cuối cùng tranh suất dự World Cup 2026.

Trong 8 trận bán kết play-off vừa kết thúc sáng nay, chỉ 2 trận phải giải quyết thắng thua bằng luân lưu. Wales thua Bosnia Herzegovina 2-4 (hoà 1-1 sau 120 phút). Brennan Johnson và Neco Williams là 2 cầu thủ đá hỏng luân lưu của đội chủ nhà. Trong khi đó, Bosnia Herzegovina chỉ có 1 cầu thủ thực hiện không thành công là Ermedin Demirovic.

Cộng hoà Czech cũng bị Cộng hoà Ireland cầm hoà 2-2 trên sân nhà. Tuy nhiên, không giống Wales, các cầu thủ Czech đá luân lưu tốt hơn và giành chiến thắng 4-3 để giành quyền vào chung kết play-off (nhánh D) gặp Đan Mạch (thắng Bắc Macedonia 4-0).

Các bàn thắng của Sandro Tonali và Moise Kean giúp Italy đánh bại Bắc Ireland 2-0. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Gennaro Gattuso ở chung kết nhánh A là Bosnia Herzegovina.

Ukraine hết cơ hội tham dự World Cup 2026 sau khi thua Thuỵ Điển 1-3 ở bán kết nhánh B. Cũng ở nhánh này, Ba Lan thắng Albania 2-1, trong đó Robert Lewandowski đóng góp 1 bàn.

Trận chung kết nhánh C là màn so tài giữa Kosovo (thắng Slovakia 4-3) và Thổ Nhĩ Kỳ (thắng Romania 1-0).

Chung kết play-off vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

(1h45 ngày 1/4)

Bosnia Herzegovina vs Italy.

Cộng hoà Czech vs Đan Mạch.

Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Thuỵ Điển vs Ba Lan.