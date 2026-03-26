Giá vé World Cup 2026 đắt hơn 1 cây vàng, cổ động viên kiện FIFA

Theo hãng tin AP, Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá châu Âu (FSE) đã phối hợp với tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Euroconsumers gửi đơn lên Ủy ban châu Âu, cáo buộc FIFA lạm dụng vị thế độc quyền để đẩy giá vé World Cup lên mức quá cao, gây bất lợi cho người hâm mộ.

Theo FSE, mức giá vé được mở bán từ tháng 12 khiến nhiều người hâm mộ “thất vọng nặng nề”. Vé rẻ nhất cho vòng bảng có giá khoảng 140 USD (khoảng 3,7 triệu đồng), trong khi vé xem trận chung kết có thể lên tới 8.680 USD (hơn 228 triệu đồng, tức cao hơn cả 1 cây vàng theo giá thị trường hôm nay). Ngay cả mức vé thấp nhất cho trận chung kết cũng đã là 4.185 USD (khoảng 110 triệu đồng).

Đáng chú ý, FIFA lần đầu áp dụng cơ chế “giá linh hoạt” khiến giá vé có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. Nghĩa là FIFA sẽ bán vé cao hay thấp tùy thuộc vào mức độ hấp dẫn của trận đấu.

FSE và Euroconsumers cho rằng việc FIFA nắm độc quyền bán vé World Cup 2026 đã dẫn tới những điều kiện bất lợi cho người hâm mộ - điều khó có thể xảy ra trong một thị trường cạnh tranh bình thường.

Sau làn sóng phản đối hồi cuối năm 2025, FIFA đã điều chỉnh, giảm một số hạng vé xuống còn khoảng 60 USD (gần 1,6 triệu đồng) cho mỗi vòng đấu đến trận chung kết, đồng thời cho phép các đội tuyển phân bổ vé giá rẻ cho cổ động viên trung thành.

Tuy vậy, FSE vẫn chỉ trích mức giá tổng thể là quá cao, đồng thời cáo buộc FIFA sử dụng các hình thức bán vé mang tính “ép buộc” và thiếu minh bạch trong quy trình.

Hiệp hội này cũng kêu gọi FIFA giữ nguyên giá trong đợt mở bán tiếp theo vào tháng 4, đồng thời chấm dứt việc áp dụng giá linh hoạt đối với người hâm mộ châu Âu.

Đại diện Euroconsumers cho rằng cơ chế giá linh hoạt đang biến lòng trung thành của người hâm mộ thành một cuộc “đấu giá”, đẩy chi phí tăng cao mà không mang lại giá trị tương xứng, khiến nhiều người không có cơ hội mua vé.

FSE cũng chỉ trích nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA, nơi nhiều vé được rao bán với giá cao vượt xa giá gốc, trong khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới thu tới 30% phí từ mỗi giao dịch.

Hiện phía FIFA cho biết họ chưa nhận được đơn khiếu nại chính thức. Tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận, phần lớn doanh thu từ World Cup sẽ được tái đầu tư cho sự phát triển của bóng đá toàn cầu.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico.