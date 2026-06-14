Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm qua, ngành nào cao nhất?

06:30 14/06/2026 Gia đình
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm gần nhất:
Năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn của Học viện dao động từ 21 - 26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo, trong đó cao nhất là ngành Luật Kinh tế.
Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển sinh 4,690 chỉ tiêu với các phương thức gồm:
Chương trình Chuẩn Kinh tế đầu tư (ECON01): Gồm 70 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 27,8 triệu đồng/năm học 2026–2027.
Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đầu tư (ECON02): Gồm 120 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 45 triệu đồng/năm học 2026–2027.
Ngành Kinh tê quốc tế - chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế (ECON03) gồm 70 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 27,8 triệu đồng/năm học 2026–2027.