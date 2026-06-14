Scotland thắng Haiti 1-0, tạm đứng đầu bảng C World Cup 2026

(VTC News) -

Trận đấu giữa Haiti và Scotland diễn ra lúc 8h ngày 14/6 trên sân Gillette (Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ) là màn so tài của 2 đội bóng vừa trở lại World Cup sau hàng chục năm vắng mặt. Scotland giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha ghi bàn của John McGinn và tạm đứng đầu bảng C.

Video: Scotland ghi bàn mở tỷ số

Scotland không áp đảo hoàn toàn về số lần dứt điểm, nhưng các cơ hội của họ có chất lượng tốt hơn. Đội bóng châu Âu triển khai bóng kiên nhẫn, thường kéo Haiti lệch đội hình rồi tăng tốc ở biên. Ben Gannon-Doak là điểm sáng ở khả năng tạo đột biến, trong khi Scott McTominay và Che Adams liên tục xuất hiện ở các vị trí có thể dứt điểm.

Bàn thắng của John McGinn ở phút 28 phản ánh đúng sự khác biệt ấy. Scotland không cần tấn công dồn dập, nhưng khi có khoảng trống trước vòng cấm, họ xử lý nhanh và đủ sắc bén để trừng phạt đối thủ. Trước đó, McTominay đã đưa bóng trúng cột dọc, cho thấy Scotland nguy hiểm hơn trong những tình huống tăng tốc.

Haiti (áo trắng) thi đấu đầy cống hiến nhưng thiếu hiệu quả. (Ảnh: Reuters)

Haiti không chơi tệ. Họ có nhiều pha phản ứng tốt sau bàn thua, đặc biệt nhờ tốc độ của Ruben Providence và khả năng di chuyển của Wilson Isidor. Tuy nhiên, các pha xử lý cuối của Haiti thiếu chuẩn xác. Frantzdy Pierrot nhiều lần rơi vào thế việt vị hoặc dứt điểm quá hiền, khiến sức ép của đội bóng vùng Caribe không chuyển hóa thành bàn thắng.

Thủ môn Angus Gunn cũng góp phần giữ lợi thế cho Scotland với các pha cản phá ở cuối hiệp. Haiti có quyền tiếc nuối, nhưng sau 45 phút đầu, Scotland vẫn là đội chơi hiệu quả hơn.

Bước sang hiệp 2, Haiti tiếp tục chơi bóng với năng lượng tràn đầy. Họ liên tục đuổi theo bóng, lao vào áp sát các cầu thủ Scotland. Tuy nhiên, đội bóng châu Mỹ kém hiệu quả trong tấn công khi Scotland chủ động thiết lập đội hình thấp, phòng ngự chắc chắn.

Các cầu thủ Haiti không có nhiều cơ hội rõ ràng trong hiệp hai. Scotland giữ tỷ số 1-0 đến hết trận, giành 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2026. Đội bóng châu Âu tạm đứng đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Haiti 0 1 Scotland 28' McGinn