Cuộc sống hiện tại của chủ nhân bản hit 'Ông bà anh' sau 10 năm vào showbiz

(VTC News) -

Ca khúc "Ông bà anh" - Lê Thiện Hiếu.

Lê Thiện Hiếu (tên khai sinh là Lê Phương Thảo) sinh năm 1995. Năm 2016, anh xuất hiện tại chương trình Sing My Song mùa đầu tiên với ca khúc Ông bà anh. Ca khúc với hình ảnh một chàng trai đáng yêu, tràn đầy năng lượng chinh phục được số đông khán giả truyền hình.

Ca khúc nhanh chóng gây sốt, giúp Lê Thiện Hiếu "nổi như cồn" ngay sau một đêm. Bên cạnh đó, câu chuyện chuyển giới của thí sinh đến từ Thái Nguyên cũng giúp anh được nhiều khán giả chú ý.

Sau chương trình, Lê Thiện Hiếu trở thành cái tên được nhiều người săn đón. Bài hát Ông bà anh cũng giúp anh giành được giải thưởng “Bài hát của năm” tại giải thưởng âm nhạc Cống Hiến 2016.

Lê Thiện Hiếu "nổi như cồn" nhờ ca khúc "Ông bà anh".

Anh tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Người ta và anh, Tội gì phải thế... Lê Thiện Hiếu cũng tích cực tham gia một số gameshow truyền hình. Song cái bóng quá lớn của hit Ông bà anh khiến những ca khúc sau này của Lê Thiện Hiếu không tạo được dấu ấn.

Sau thời gian hoạt động, sự nghiệp của Lê Thiện Hiếu bắt đầu chững lại. Từ năm 2022, Lê Thiện Hiếu không còn xuất hiện trên truyền thông. Anh chọn cuộc sống kín tiếng, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cùng những ca khúc mới tự sáng tác trên trang cá nhân.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News về lý do "ở ẩn", Lê Thiện Hiếu thừa nhận bản thân không còn phù hợp với "đường đua showbiz". Anh chia sẻ quãng thời gian vừa qua khiến bản thân có nhiều thay đổi khi không còn tự đặt áp lực phải chứng minh điều gì.

Trước đây, Lê Thiện Hiếu luôn tập trung vào việc làm sao để được nhìn thấy, được đón nhận. Còn bây giờ, anh quan tâm nhiều hơn đến những thứ mình có thể tạo ra, miễn là cảm thấy dễ chịu, tự do và vui vẻ.

"Hiện tôi không quá khao khát sự công nhận từ bên ngoài để định nghĩa 'sự thỏa mãn' của bản thân. Có thể trong mắt mọi người, sự nghiệp của tôi không quá rực rỡ nhưng với riêng tôi, hành trình mà tôi đang đi chính là thứ tôi luôn muốn thực hiện sau khi có Ông bà anh", anh chia sẻ.

Lê Thiện Hiếu chọn cuộc sống kín tiếng.

Thời gian qua, Lê Thiện Hiếu vẫn sáng tác và làm nhạc âm thầm. Nhạc sĩ cho biết anh mở rộng vai trò với tư cách một nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời bắt đầu chia sẻ kiến thức âm nhạc trên các nền tảng số.

Nói về vai trò này, ca sĩ cho rằng đây là cách anh chọn để làm chủ thứ mình tạo ra. Những nội dung mà anh chia sẻ cũng xuất phát từ niềm tin rằng nó có thể giúp ích được rất nhiều người khác - những người yêu âm nhạc nhưng gặp rào cản bởi sự thiếu tài nguyên và nguồn lực cần thiết - giống như anh nhiều năm trước.

"Công việc này giúp tôi đủ khoảng lặng để quan sát và hiểu sâu sắc hơn về nghề. Tôi được trải nghiệm quãng đường của một người trình diễn, tuy ngắn nhưng đủ để tôi thấy sự khác biệt rất lớn giữa người đứng trên sân khấu và người ngồi tại phòng thu. Hai thế giới tuy khác nhau nhưng đều có một điểm chung lớn, đó là 'theo đuổi cái đẹp' - một bên là cái đẹp thị giác, một bên là cái đẹp thính giác", anh thổ lộ.

Tuy nhiên khi được hỏi về việc có muốn trở lại sân khấu để hát trước khán giả, Lê Thiện Hiếu từ chối. Anh cho rằng mục tiêu ở thời điểm hiện tại là hoàn thiện các dự án cá nhân và đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng cộng đồng những người yêu làm nhạc. Song ca sĩ khẳng định chưa từng khước từ sân khấu, chỉ là ở hiện tại, anh muốn dành nhiều sự quan tâm cho sản xuất hơn.

"Với tôi, có thể tận hưởng sự im lặng giữa một thế giới ồn ào chính là hạnh phúc", anh khẳng định.

Lê Thiện Hiếu theo đuổi âm nhạc một cách âm thầm.

Về đời tư, Lê Thiện Hiếu từng có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ TiA Hải Châu. Năm 2019, cả hai công khai mối quan hệ sau 2 năm hẹn hò và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Tuy nhiên đến tháng 9/2022, cặp đôi thông báo chia tay. Thời điểm đó, TiA Hải Châu nói nguyên nhân chia tay đến từ việc cả hai khó hòa hợp trong quan điểm, lối sống. Còn Lê Thiện Hiếu muốn tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp.

Kể từ đó đến nay, Lê Thiện Hiếu chọn cuộc sống kín tiếng và không công khai thêm bất kỳ mối quan hệ nào.