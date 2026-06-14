Công nghệ 14/6: Tai nghe Beats mới tạo cơn sốt tại World Cup

(VTC News) -

Tai nghe Beats mới gây sốt tại World Cup

Các ngôi sao bóng đá liên tục xuất hiện với mẫu tai nghe Beats chưa phát hành, khiến người hâm mộ tò mò. Antonee Robinson của đội tuyển Mỹ gây chú ý khi khoe phiên bản hai tông màu: khung trắng kết hợp đệm tai xanh hoàng gia. Trước đó, Lamine Yamal từng được thấy với các bản đơn sắc, làm dấy lên câu hỏi liệu Beats có cho phép tùy chỉnh màu sắc hay không.

Robinson và Kang-in Lee cùng khoe tai nghe Beats với thiết kế hai tông màu đầy cá tính. (Nguồn: Macrumors)

Không chỉ Robinson, Kang-in Lee cũng được bắt gặp với mẫu Beats có phần đệm tai và headband màu vàng neon nổi bật trên nền trắng. Sự khác biệt này gợi ý khả năng thiết kế tai nghe mới sẽ cho phép người dùng thay đổi màu sắc ear cup và headband theo sở thích. Đây có thể là bước tiến hướng tới cá nhân hóa sản phẩm, nhưng hiện vẫn chỉ là suy đoán.

Theo dữ liệu từ FCC, mẫu tai nghe này đã được đăng ký từ tháng trước. Beats dường như đang triển khai chiến dịch quảng bá thông qua các cầu thủ tại World Cup để tạo hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, thời điểm phát hành chính thức và việc đây là bản nâng cấp của Studio Pro hay một dòng sản phẩm hoàn toàn mới vẫn chưa được xác nhận.

Huawei tối ưu HarmonyOS chạy trên 64KB RAM

Một lãnh đạo Huawei vừa tiết lộ rằng hệ điều hành HarmonyOS có thể được tinh chỉnh để hoạt động chỉ với 64KB RAM. Đây là con số cực kỳ nhỏ, cho thấy khả năng tối ưu hóa vượt trội của nền tảng này, mở ra tiềm năng ứng dụng cho các thiết bị IoT siêu nhẹ.

HarmonyOS được Huawei giới thiệu với khả năng chạy trên 64KB RAM. (Nguồn: Huawei)

Không chỉ vậy, HarmonyOS còn có thể vận hành bằng một viên pin khô trong suốt một năm. Điều này chứng minh hệ điều hành của Huawei hướng tới hiệu quả năng lượng tối đa, phù hợp cho các thiết bị thông minh nhỏ gọn, từ cảm biến cho đến thiết bị đeo.

Theo Huawei, mục tiêu của họ là biến HarmonyOS thành hệ điều hành phổ quát, có thể chạy trên nhiều loại phần cứng khác nhau. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn giúp Huawei cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực IoT và hệ sinh thái thiết bị thông minh toàn cầu.

Honor chuẩn bị ra mắt smartphone pin khủng

Một rò rỉ mới trên Weibo cho thấy Honor đang phát triển mẫu điện thoại với màn hình siêu sáng đạt tới 10.000 nit. Đây sẽ là bước tiến lớn về khả năng hiển thị, giúp người dùng dễ dàng sử dụng ngoài trời và trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Honor Win Turbo (ảnh) có màn hình 8.000 nit. (Nguồn: Honor)

Điểm gây chú ý hơn cả là dung lượng pin dự kiến lên tới 10.000mAh. Nếu thông tin này chính xác, thiết bị sẽ vượt xa hầu hết smartphone hiện nay, mang lại thời lượng sử dụng cực dài, phù hợp cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc cần thiết bị bền bỉ.

Ngoài ra, nguồn tin còn hé lộ rằng Honor có thể trang bị công nghệ tối ưu hóa để cân bằng giữa hiệu năng và thời lượng pin. Tuy chưa có xác nhận chính thức, nhưng sự kết hợp giữa màn hình siêu sáng và pin khủng hứa hẹn sẽ tạo nên một sản phẩm nổi bật trong phân khúc.