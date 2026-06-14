Hiện trạng khu 'đất vàng' đối diện Công viên Thống Nhất sắp xây bãi đỗ xe ngầm

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã có 5 hộ dân được phê duyệt phương án bồi thường với tổng diện tích thu hồi 146,48 m². Trong số này, 4 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích 119,79 m²; còn một hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao phần diện tích 26,69 m².