Sau nhiều năm đình trệ, công trường 786 tỷ đồng ở Hà Nội rầm rộ thi công trở lại

Toàn cảnh nút giao Phạm Tu - đường 70 sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.
Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An có tổng mức đầu tư hơn 1.920 tỷ đồng, trong đó hạng mục nút giao Phạm Tu - đường 70 được đầu tư gần 786 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Sau gần một thập kỷ đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, công trình đang được triển khai trở lại với mục tiêu hoàn thành trong năm nay.
Dự án được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), gồm hai tuyến đường chính. Trong đó, tuyến số 1 dài hơn 2,5km với mặt cắt ngang rộng 53,5m, còn tuyến số 5 dài hơn 1,1km, rộng 20,5m.
Phần lớn các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ nhiều năm trước, riêng nút giao Phạm Tu - đường 70 phải dừng thi công từ năm 2018 do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.
Đến tháng 5/2026, những vướng mắc cuối cùng về mặt bằng mới được tháo gỡ. Địa phương hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án.
Theo ghi nhận tại công trường ngày 11/6, nhiều công trình, nhà xưởng nằm trong phạm vi xây dựng nút giao đã được tháo dỡ.
Những khu đất từng bị che khuất bởi các công trình dân sinh nay dần lộ diện, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại.
Máy khoan cọc nhồi cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đã được đưa tới công trường để triển khai những phần việc đầu tiên. Công nhân cùng máy móc làm việc liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Tại nhiều vị trí, máy xúc và các phương tiện chuyên dụng được huy động để phá dỡ các hạng mục còn sót lại, thu dọn vật liệu, san gạt mặt bằng phục vụ thi công.
Anh Nguyễn Đức Thành, sống tại khu vực Hà Đông, cho biết nhiều năm qua người dân luôn mong dự án sớm được triển khai trở lại. "Trước kia đi qua đây, lúc nào cũng thấy công trình dang dở, nhiều hạng mục bỏ không. Bây giờ thấy máy móc hoạt động trở lại, người dân rất kỳ vọng dự án sẽ được hoàn thành đúng tiến độ để giảm ùn tắc cho khu vực", anh Thành nói.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, khu vực nút giao thuộc địa bàn ba phường gồm Hà Đông, Thanh Liệt và Kiến Hưng.
Để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện dự án đã quây tôn khu vực công trường và tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến Phạm Tu.
Các hạng mục mới được triển khai sát mép tuyến đường hiện hữu trong khi hoạt động lưu thông của người dân vẫn diễn ra bình thường. Việc vừa thi công vừa duy trì giao thông giúp hạn chế ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.
Theo kế hoạch, toàn bộ nút giao Phạm Tu - đường 70 phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay.
Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại nút giao Phan Trọng Tuệ - Phạm Tu - Xa La, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Nam Hà Nội và tăng khả năng kết nối từ Vành đai 3 tới khu đô thị Xa La.