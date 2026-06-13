Thần tốc bàn giao mặt bằng, Hà Nội chuẩn bị xây hầm chui qua Vành đai 3
(VTC News) -
Điểm nghẽn mặt bằng trên tuyến Tây Thăng Long qua Cổ Nhuế - Vành đai 3 đã được tháo gỡ, sẵn sàng cho việc khởi công hầm chui 1.156 tỷ đồng vào tháng 8 tới.
Video: Thần tốc bàn giao mặt bằng, Hà Nội chuẩn bị xây hầm chui qua Vành đai 3.
Dự án hầm chui nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3 có chiều dài khoảng 0,9km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.156 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu kết nối với đường Hoàng Minh Thảo đã được xây dựng, cách nút giao khoảng 150m; điểm cuối đấu nối với trục Tây Thăng Long theo hướng từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng, cách nút giao khoảng 850m.
Tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị được huy động để phá dỡ công trình, giải tỏa mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai dự án.
Trong khi đó, một số hộ dân thuộc diện giải tỏa vẫn đang tiếp tục thực hiện các công đoạn tháo dỡ cuối cùng theo kế hoạch.