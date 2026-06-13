Thần tốc bàn giao mặt bằng, Hà Nội chuẩn bị xây hầm chui qua Vành đai 3

Có mặt tại khu vực từng sinh sống, bà Hằng cho biết căn nhà rộng hơn 30m² của bà đã được tháo dỡ. Gia đình thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục bồi thường. “Đây là dự án của Nhà nước nên gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ và chấp hành việc bàn giao mặt bằng khi phương án đền bù được thực hiện theo quy định”, bà Hằng chia sẻ.