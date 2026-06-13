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Thần tốc bàn giao mặt bằng, Hà Nội chuẩn bị xây hầm chui qua Vành đai 3

(VTC News) -

Điểm nghẽn mặt bằng trên tuyến Tây Thăng Long qua Cổ Nhuế - Vành đai 3 đã được tháo gỡ, sẵn sàng cho việc khởi công hầm chui 1.156 tỷ đồng vào tháng 8 tới.

Video: Thần tốc bàn giao mặt bằng, Hà Nội chuẩn bị xây hầm chui qua Vành đai 3.

Tuyến Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17km, điểm đầu kết nối với đường Võ Chí Công và điểm cuối giao Quốc lộ 32. Đến nay, khoảng 6,8km đã được hoàn thành, đưa vào khai thác; gần 9km đang thi công. Các đoạn tuyến còn lại đồng thời đang được chuẩn bị đầu tư.

Tuy nhiên, đoạn tuyến dài khoảng 3,2km từ đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) đến đường Văn Tiến Dũng nhiều năm qua chưa thể triển khai theo kế hoạch do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Bước sang năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này chuyển biến rõ rệt, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án hầm chui nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3 có chiều dài khoảng 0,9km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.156 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu kết nối với đường Hoàng Minh Thảo đã được xây dựng, cách nút giao khoảng 150m; điểm cuối đấu nối với trục Tây Thăng Long theo hướng từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng, cách nút giao khoảng 850m.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 13/6 tại khu vực Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc), công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến Tây Thăng Long và hầm chui đang được triển khai khẩn trương.

Tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị được huy động để phá dỡ công trình, giải tỏa mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai dự án.

Nhiều công trình và nhà dân nằm tại khu vực giao cắt với đường Cổ Nhuế đã được tháo dỡ, mặt bằng từng bước được san gạt để chuẩn bị thi công.

Trong khi đó, một số hộ dân thuộc diện giải tỏa vẫn đang tiếp tục thực hiện các công đoạn tháo dỡ cuối cùng theo kế hoạch.

Có mặt tại khu vực từng sinh sống, bà Hằng cho biết căn nhà rộng hơn 30m² của bà đã được tháo dỡ. Gia đình thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục bồi thường. “Đây là dự án của Nhà nước nên gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ và chấp hành việc bàn giao mặt bằng khi phương án đền bù được thực hiện theo quy định”, bà Hằng chia sẻ.

Dù nhiều khu vực vẫn còn ngổn ngang vật liệu sau phá dỡ, mặt bằng cơ bản đã được thông tuyến, người dân có thể lưu thông tạm thời trên phần đường đang dần hình thành.

Tại một số vị trí, người dân tranh thủ thu gom phế liệu và vật liệu xây dựng còn sót lại sau quá trình giải tỏa.

 Các hộ dân thuộc diện di dời đã được bố trí tái định cư tại khu đất rộng 1,48ha trên địa bàn phường Đông Ngạc.

Theo kế hoạch, TP Hà Nội sẽ khởi công dự án hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 trong tháng 8 tới, đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ toàn tuyến vào năm 2027.

Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, đồng thời hoàn thiện trục kết nối từ Đan Phượng đến khu đô thị Tây Hồ Tây.

Minh Đức
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