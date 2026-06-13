Thủ tướng: Chính phủ tạo điều kiện tăng vốn đầu tư, TP.HCM phải cam kết tiến độ

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng nêu trong phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững ngày 13/6.

Chính phủ cam kết bố trí vốn, TP.HCM phải cam kết tiến độ

Thủ tướng cho biết ông đã trao đổi với Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về những tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của Thành phố. Tuy nhiên, áp lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong những quý còn lại của năm và cả nhiệm kỳ vẫn rất lớn, nhất là khi các kịch bản tăng trưởng đề ra từ đầu năm 2026 đến nay chưa đạt kỳ vọng.

Một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đều tăng trưởng thấp hơn mục tiêu đề ra. Quý II này TP.HCM cần xác định rõ những ngành, lĩnh vực nào phải tập trung chỉ đạo từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với TP.HCM ngày 13/6. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo TP.HCM, các sở, ban, ngành nghiên cứu kỹ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, trong đó đã chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà các bộ, ngành và địa phương phải tập trung thực hiện. Đặc biệt, TP.HCM cần căn cứ kết quả 5 tháng và dự báo kết quả 6 tháng đầu năm, để có giải pháp phù hợp.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý tiến độ giải ngân đầu tư công của TP.HCM. Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến nay Thành phố mới giải ngân khoảng 18% kế hoạch vốn, thấp hơn mức bình quân cả nước là 21,6%.

Theo Thủ tướng, đây là vấn đề cần được tập trung chỉ đạo do quy mô vốn đầu tư công của TP.HCM rất lớn. Trong thời gian tới, nếu Thành phố đề xuất bổ sung hoặc ưu tiên bố trí vốn từ Trung ương, Chính phủ cơ bản đồng thuận và sẵn sàng xem xét hỗ trợ.

Giải ngân đầu tư công và thực hiện các dự án tồn đọng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm TP.HCM cần tiếp tục xử lý.

Tuy nhiên, cũng như với Hà Nội, TP.HCM phải căn cứ vào kết quả giải ngân năm 2026. Nếu TP.HCM giải ngân được 100% kế hoạch vốn và đưa tỷ lệ dự án chậm tiến độ xuống mức thấp, thì Trung ương sẽ xem xét ưu tiên bố trí thêm nguồn lực.

"Tôi nhấn mạnh quy mô dự án của Hà Nội và TP.HCM đều rất lớn, chỉ cần một vài dự án chậm là ảnh hưởng ngay đến kết quả chung. Vì vậy, nếu Thành phố cam kết được tiến độ thực hiện thì Chính phủ sẵn sàng bố trí bổ sung và ưu tiên nguồn vốn.

Chính phủ cam kết thì Thành phố cũng phải có cam kết ngược lại với Chính phủ trong việc triển khai. Hiện nay, Thành phố vẫn còn số lượng khá lớn các dự án tồn đọng kéo dài chưa được xử lý", Thủ tướng nói.

Trước khi làm việc với Chính quyền TP.HCM, Thủ tướng đã cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo TP.HCM phát động phong trào thi đua thực hiện tăng trưởng 2 con số bền vững giai đoạn 2026-2030.

Ông ví dụ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Tối qua khi vừa đến TP.HCM, việc đầu tiên Thủ tướng gặp Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, là hỏi về tiến độ xử lý dự án chống ngập hiện nay như thế nào.

"Tôi và Bí thư Thành ủy đã thống nhất năm nay phải hoàn thành dự án, bất luận vì lý do gì", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết hiện nay, cơ chế xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc về cơ bản đã được tháo gỡ. Bộ Chính trị đã có Kết luận 24, Quốc hội ban hành Nghị quyết 170 và mới đây là Nghị quyết 29. Chính phủ cũng đã ban hành nghị định triển khai. Có thể nói các cơ chế cơ bản không còn vướng mắc nữa. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu những dự án đã được rà soát và đã có kết luận theo đúng tiêu chí, quy định thì TP.HCM phải triển khai thực hiện. Không thể chỉ dừng ở việc có phương án xử lý mà cần xem các nhà đầu tư đã triển khai trở lại hay chưa.

Việc triển khai phải có kết quả trên thực tế, không thể chỉ báo cáo đã thông qua phương án. Nếu nhà đầu tư chưa tiếp tục triển khai để hoàn thiện dự án thì chưa thể coi là đã xử lý thành công.

"TP.HCM phải tập trung xử lý các dự án tồn đọng còn lại. Việc xử lý phải mang lại kết quả thực chất, nhà đầu tư phải tiếp tục triển khai dự án. Nếu chỉ dừng ở việc thông qua phương án xử lý mà nhà đầu tư chưa triển khai gì thì cũng chưa tạo ra nguồn lực cho Thành phố", Thủ tướng nói thêm.

Việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của TP.HCM có ý nghĩa quan trọng với cả nước khi GRDP của TP.HCM chiếm gần 25% cả nước.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM ưu tiên đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm, có ảnh hưởng rất lớn. Đây là yếu tố trực tiếp tác động đến việc xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường - những điểm nghẽn mà TP.HCM đã tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được căn cơ.

Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân và môi trường thu hút đầu tư, phải hết sức tập trung.

Thủ tướng cho biết sau buổi làm việc hôm nay, thông báo kết luận của Thủ tướng sẽ khẳng định Chính phủ đồng tình về chủ trương ưu tiên bố trí nguồn lực cho TP.HCM. Kể cả trong Chương trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ cũng sẵn sàng ưu tiên nguồn lực cho thành phố.

Cùng với đó, đề nghị TP.HCM quan tâm triển khai các dự án trọng điểm đã được đưa vào danh mục. Những dự án đã có kế hoạch, có tiến độ cụ thể phải được đẩy nhanh triển khai, nhất là các dự án metro, cầu vượt biển Cần Giờ, cảng biển, đường sắt kết nối, đặc biệt là kết nối với sân bay Long Thành.

Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để áp dụng ngay thực tế

Vấn đề Thủ tướng lưu ý TP.HCM là cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, trong đó hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, hoàn thiện quy hoạch TP. Đây là vấn đề cần tiếp tục thúc đẩy, để tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, dự kiến tới đây, vào tháng 8, Quốc hội có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt sẽ được báo cáo Quốc hội và căn cứ vào kết quả chuẩn bị, Quốc hội sẽ xem xét thông qua.

Đây có thể nói là thời điểm rất thuận lợi để TP tận dụng sự ủng hộ của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành cho sự phát triển trong tương lai.

Thủ tướng biểu dương tinh thần đổi mới, làm việc quyết liệt của TP.HCM.

Theo Thủ tướng, Trung ương cho phép TP.HCM chủ động thiết kế và đề xuất chính sách. Vì vậy, bên cạnh việc chủ động nghiên cứu, TP phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan. Thủ tướngsẽ giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hỗ trợ TP trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện các đề xuất chính sách.

Mục tiêu là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đưa vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt phải áp dụng được trên thực tế. Không thể xây dựng luật xong nhưng khi triển khai lại phát sinh vướng mắc, không thực hiện được.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Đã gần hết 6 tháng đầu năm. Nếu năm nay không tập trung hoàn thiện thể chế cho cả nước nói chung và cho TP.HCM nói riêng, thì thời gian triển khai thực hiện sẽ rất hạn chế.

Tôi cam kết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để xây dựng được một hệ thống thể chế thực sự mạnh, thực sự thông thoáng và tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của Thành phố.

Nếu có một nền tảng pháp lý vững chắc thì cán bộ TP.HCM có thể yên tâm triển khai công việc, đồng thời phòng ngừa được những rủi ro có thể phát sinh. Miễn là động cơ của chúng ta là vì lợi ích chung. Khi quy định pháp luật rõ ràng thì đội ngũ cán bộ cũng sẽ tự tin và yên tâm hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt, mục tiêu là Luật ban hành phải áp dụng ngay.

Cùng với đó, đề nghị TP.HCM tập trung khẩn trương hoàn thành quy hoạch Thành phố gắn với việc hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch phân khu và đặc biệt là quy hoạch ở cấp cơ sở.

Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố quyết định đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Tới đây, Chính phủ cũng sẽ ban hành nghị quyết để tạo điều kiện cho TP rà soát và hoàn thiện quy hoạch.