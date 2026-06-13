Thủ tướng làm việc với TP.HCM, phát động thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(VTC News) -

Cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với TP.HCM sáng 13/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Ông nhấn mạnh lý do lựa chọn TP.HCM để phát động phong trào: Đây là trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng trưởng năng động, là đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước. Việc phát động phong trào thi đua từ TP.HCM sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các cấp, ngành, địa phương, đến mọi doanh nghiệp và người dân cùng chung chí hướng, để hành động, nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào tăng trưởng 2 con số bền vững tại TP.HCM.

Sáu nội dung trọng tâm thi đua được Thủ tướng nhấn mạnh gồm: Thể chế, phát triển hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, an ninnh và an sinh xã hội.

Về thể chế, Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và bảo đảm thể chế phát triển; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế căn bản và thủ tục hành chính, tạo động lực phát triển để thể chế thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

"Chúng ta lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm thước đo để đánh giá chất lượng công vụ; kiên quyết xóa bỏ tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm", Thủ tướng kêu gọi.

Về khoa học công nghệ, đây là động lực quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số và công dân số; tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển.

Về hạ tầng, Thủ tướng phát động thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng nông nghiệp. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần tổ chức các đợt thi đua cao điểm để dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, tạo động lực cho phát triển...

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, lựa chọn TP.HCM để phát động phong trào vì đây là trung tâm đổi mới sáng tạo, tăng trưởng năng động; là đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước.

Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ; phải đặt lợi ích người dân lên trên hết, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Cùng với đó là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách và nguồn lực quốc gia, để mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, bảo đảm cho các hoạt động đầu tư dài hạn và bền vững.

Song song với phát triển kinh tế, các địa phương cần quan tâm an ninh và an sinh xã hội; thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển giá trị văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường sinh thái và an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế luôn phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình, kế hoạch thiết thực để thi đua không chỉ là phong trào, mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển; phát hiện những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu.

Bài học của sự thành công là luôn gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, kết quả thực chất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%, phấn đấu đạt GRDP khoảng 200 tỷ USD.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt GRDP khoảng 200 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 14.000 USD. Kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP; hoàn thành khoảng 200km đường sắt đô thị; cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và không ma túy; chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,9.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ làm chủ đạo; tập trung phát triển các ngành trọng điểm như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn, logistics, tài chính, kinh tế xanh và dịch vụ y tế quốc tế.