Intel đã đầu tư 4,1 tỷ USD vào TP.HCM, góp 110 tỷ USD cho xuất khẩu

(VTC News) -

Phát biểu tại kỷ niệm 20 năm hoạt động của Nhà máy Intel Việt Nam (Intel Products Việt Nam - IPV) chiều 12/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, nhấn mạnh ông lớn công nghệ Mỹ đã mang lại nhiều kết quả ấn tượng sau 2 thập kỷ đầu tư. Bên cạnh doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm, Intel đã góp phần đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam.

Intel đã giúp Việt Nam bước vào nền công nghiệp bán

Nhìn lại chặng đường từ năm 2006, khi ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam gần như là con số không, Bộ trưởng Vũ Hải Quân bày tỏ sự trân trọng đối với tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Intel.

Intel không chỉ là nhà đầu tư tiên phong, mà còn là người mở đường cho ngành bán dẫn Việt Nam. (Ảnh: Intel Việt Nam)

"Có thể nói Intel đã mở đường cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Bắt đầu từ con số 0, Việt Nam đã bước vào nền công nghiệp bán dẫn hôm nay. Khu công nghệ cao là cái nôi để Intel Việt Nam ra đời, và có được thành tựu đặc biệt", Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định.

Ông nói thêm, Intel đã nhìn thấy tiềm năng của Việt Nam từ rất sớm, đã nhìn thấy một quốc gia ổn định, một dân tộc hiếu học, một thế hệ trẻ đầy khát vọng và một tương lai phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

20 năm sau, quyết định đó đã được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Intel không chỉ là nhà đầu tư tiên phong mà còn là người mở đường cho ngành bán dẫn Việt Nam.

Điểm quan trọng và giá trị nhất sau 20 năm Intel đầu tư vào Việt Nam, hiện Việt Nam đã có một thị trường bán dẫn với quy mô đạt trên 21 tỷ USD, thu hút hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với hơn 240 dự án; hình thành khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, cùng đội ngũ khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế, đặc biệt là kỹ sư trình độ cao.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tại sự kiện ngày 12/6.

Việt Nam mong muốn cùng Intel thực hiện nhiều dịch chuyển lớn tiếp theo, từ tham gia chuỗi giá trị sang làm chủ ngày càng nhiều công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn; đồng sáng tạo công nghệ, cùng nghiên cứu, cùng phát triển những sản phẩm mới, phục vụ thị trường toàn cầu. Đặc biệt là cùng kiến tạo, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài, có khả năng dẫn dắt những công nghệ tương lai.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết thêm, để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chính phủ xác định khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bán dẫn sẽ là những động lực tăng trưởng cốt lõi nhất.

Luật công nghệ cao sửa đổi đã ban hành, trong đó dành rất nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí liên quan đến nội địa hoá, để làm thế nào tỷ lệ nội địa hoá ngày càng gia tăng.

Việt Nam không đơn thuần là một nơi lắp ráp, mà phải tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Tỷ lệ nội địa hoá là thể hiện mức độ tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chó robot của hãng Boston Dynamics sử dụng chip của Intel tại buổi lễ ở TP.HCM ngày 12/6/2026.

Luật cũng dành nhiều ưu đãi cho các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện các nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

Góp 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM

Intel đầu tư vào TP.HCM năm 2006, là một trong những doanh nghiệp FDI đầu tiên đặt hiện diện tại Khu công nghệ cao. Từ một nhà máy với vốn đầu tư ban đầu 1,5 tỷ USD, đến nay, Intel đã cam kết đầu tư tổng cộng 4,1 tỷ USD vào TP.HCM.

20 năm hoạt động, công ty đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm và đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Intel Việt Nam đã đóng góp khoảng 11,67 tỷ USD giá trị xuất khẩu, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu công nghệ cao TP.HCM và chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn TP.HCM.

Công ty đặt mục tiêu thiết lập cột mốc xuất khẩu kỷ lục 14,6 tỷ USD trong năm 2026.

Công ty Intel Products Việt Nam trong Khu Công nghệ cao TP.HCM hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, tạo ra khoảng 6.500 việc làm công nghệ cao và đảm nhiệm sản xuất dòng vi xử lý tiên tiến Intel Series 3 dành cho AI PC, dựa trên công nghệ tiến trình Intel 18A hiện đại.

Sự hiện diện và thành công này đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy quy mô thị trường bán dẫn Việt Nam, đồng thời phát triển gần 10.000 kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật người Việt. Đặc biệt đã tạo điều kiện cho hơn 600 nhà cung cấp nội địa tham gia vào chuỗi sản xuất tiên tiến toàn cầu.

Intel Products Việt Nam trong Khu Công nghệ cao TP.HCM hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel.

Bên cạnh các chỉ số kinh tế, đóng góp mang tính bước ngoặt và bền vững nhất của Intel tại Việt Nam chính là công tác đào tạo và phát triển nhân tài.

Thông qua Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (HEEAP) phối hợp cùng Đại học Bang Arizona, Intel đã thúc đẩy giáo dục STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học) và đào tạo cho hơn 9.000 giảng viên kỹ thuật tại Việt Nam.

Tháng 5/2026, hãng đã tặng hơn 30 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu công nghệ cao TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Intel khẳng định tiếp tục nỗ lực để giúp khẳng định vị thế của Việt Nam như là một trung tâm sản xuất trọng điểm và điểm đến lý tưởng cho đổi mới sáng tạo, cũng là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành thiết thực, đóng góp vào mục tiêu đào tạo đội ngũ 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn của Chính phủ vào năm 2030.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Intel Products Việt Nam đã bền bỉ, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong suốt 20 năm qua. Đó là hành trình rất ý nghĩa mà TP.HHCM rất trân trọng.

2 thập kỷ đầu tư, Intel Products Việt Nam đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm và đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định đóng góp lớn của Intel tại TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Đây là doanh nghiệp tiên phong, làm thay đổi cơ cấu tăng trưởng của TP.HCM, để phát triển nhanh và bền vững, thoát bẫy thu nhập trung bình.

"20 năm trước, Intel là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đặt chân đến đầu tư tại khu công nghệ cao TP.HCM. Hành trình 2 thập kỷ đã biến khoản đầu tư ban đầu 1,5 tỷ USD thành cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của của Intel toàn cầu. Đây là doanh nghiệp hạt nhân, và là một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn nhất đầu tư tại Khu công nghệ cao nói riêng, TP.HCM nói chung", ông Được khẳng định.

Tại buổi lễ, Intel Việt Nam đã đón nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng bằng khen và cờ thi đua từ UBND TP.HCM, vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và công nghệ tại TP.HCM.