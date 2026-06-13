Xem trực tiếp Brazil vs Morocco, bảng C World Cup 2026 trên kênh nào?

(VTC News) -

Brazil đấu với Morocco lúc 5h ngày 14/6 trong khuôn khổ bảng C World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số Brazil vs Morocco, giúp độc giả theo dõi đầy đủ các tình huống đáng chú ý của màn so tài này.

Thông tin trận Brazil đấu với Morocco

Brazil gặp Morocco trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ. Đây là trận ra quân của hai đội tại bảng C World Cup 2026. Bảng đấu này còn có Haiti và Scotland.

Brazil bước vào giải với mục tiêu quen thuộc là vô địch. Đội bóng Nam Mỹ đã có 5 lần đăng quang World Cup, nhưng lần gần nhất diễn ra từ năm 2002. Vì vậy, sức ép dành cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti không nhỏ. Nhà cầm quân người Italy cũng tạo ra điểm nhấn đặc biệt, khi trở thành HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Brazil tại một kỳ World Cup.

Đội tuyển Brazil luôn là ứng viên vô địch World Cup. (Ảnh: Reuters)

Theo đánh giá của Opta, Brazil có 57,7% cơ hội giành chiến thắng. Morocco được tính 18,8% cơ hội thắng. Tỷ lệ này phản ánh vị thế nhỉnh hơn của Brazil, nhưng trận đấu không được xem là dễ dàng với đại diện Nam Mỹ.

Brazil có giai đoạn chuẩn bị không hoàn toàn bằng phẳng. Ở vòng loại Nam Mỹ, họ chỉ xếp thứ năm. Đây là thành tích thấp nhất của Brazil kể từ khi thể thức vòng loại hiện tại được áp dụng. Đội bóng này cũng từng thua Bolivia, Nhật Bản và Pháp trong quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Dù vậy, Brazil có tín hiệu tích cực trước ngày ra quân. Họ thắng 3 trận gần nhất trước Croatia, Panama và Ai Cập, ghi tổng cộng 11 bàn. Hai trận thắng Panama 6-2 và Ai Cập 2-1 cho thấy hàng công Brazil bắt đầu tìm lại nhịp thi đấu.

Morocco bước vào World Cup 2026 với vị thế khác hẳn trước đây. Đội bóng châu Phi từng vào bán kết World Cup 2022. Thành tích đó giúp Morocco không còn bị xem là hiện tượng nhất thời. Họ là một trong những đội có khả năng gây khó chịu nhất tại bảng C.

Phong độ của Morocco rất ổn định. Từ đầu năm 2023, đội bóng Bắc Phi chỉ thua 2 trong 45 trận. Tại vòng loại World Cup khu vực châu Phi, Morocco toàn thắng 8 trận. Đội bóng này cũng có bước chạy đà đáng chú ý khi thắng Madagascar 4-0, sau đó hòa Na Uy 1-1 tại New York.

Cách xem trực tiếp Brazil đấu với Morocco trên VTV

World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên hệ thống kênh của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo lịch phát sóng, các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Trận Brazil vs Morocco diễn ra lúc 5h ngày 14/6, được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến của VTV.

Để xem trực tiếp World Cup 2026 trên điện thoại, khán giả có thể dùng ứng dụng VTVgo - nền tảng xem truyền hình trực tuyến chính thức của VTV. Người dùng Android có thể tải VTVgo miễn phí từ Google Play, trong khi người dùng iPhone và iPad có thể cài đặt ứng dụng từ App Store.

Sau khi cài đặt và mở ứng dụng, tại giao diện trang chủ sẽ xuất hiện mục "Sự kiện trực tiếp". Tại đây, VTV bố trí riêng một ô mang biểu tượng World Cup 2026 ở bên trái. Người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng này để truy cập ngay luồng phát sóng trận đấu đang diễn ra.

Cách xem World Cup 2026 trên máy tính là truy cập trang web truyền hình trực tuyến VTVgo (vtvgo.vn). Ngay tại trang chủ, mục "Sự kiện trực tiếp" sẽ hiển thị biểu tượng World Cup 2026 phía bên trái tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Sau khi nhấn vào biểu tượng này, người xem sẽ được đưa thẳng đến luồng phát sóng trực tiếp trận đấu đang diễn ra.