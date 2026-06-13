Công nghệ 13/6: Hơn 13.000 USD cho card đồ họa mới của NVIDIA

(VTC News) -

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell có giá 13.250 USD

NVIDIA vừa niêm yết mẫu GPU RTX PRO 6000 Blackwell phiên bản Workstation với mức giá 13.250 USD trên Marketplace. Đây là mức giá cao hơn khoảng 73% so với giá đặt trước thấp nhất hồi đầu năm 2025, vốn chỉ khoảng 7.673 USD. Sự chênh lệch này cho thấy thị trường card đồ họa chuyên dụng đang biến động mạnh.

Card đồ họa NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell với thiết kế tản nhiệt hai khe. (Nguồn: Nvidia)

RTX PRO 6000 Blackwell sử dụng GPU GB202 với 24.064 nhân CUDA và bộ nhớ GDDR7 ECC dung lượng 96GB. Card được thiết kế với hệ thống tản nhiệt Double Flow Through hai khe và mức tiêu thụ điện 600W. Đây là phiên bản duy nhất của NVIDIA dành cho phân khúc workstation với dung lượng bộ nhớ khổng lồ, hướng đến các ứng dụng đồ họa và mô phỏng chuyên nghiệp.

Ngoài bản Workstation, NVIDIA cũng cung cấp các phiên bản Server với cấu hình tương tự nhưng khác biệt về hệ thống tản nhiệt và mức điện năng. RTX PRO 6000 được xem là "người kế nhiệm" của dòng Quadro, phục vụ nhu cầu hình ảnh hóa chuyên nghiệp, từ thiết kế công nghiệp đến nghiên cứu khoa học.

DJI kiện Insta360 vì vi phạm bằng sáng chế Osmo Pocket

DJI đã nộp hai đơn kiện chống lại Arashi Vision Inc. (Insta360) tại Tòa án Liên bang Đông Texas, cáo buộc dòng camera gimbal mới Luna vi phạm nhiều bằng sáng chế của Osmo Pocket. Một vụ kiện liên quan đến hai bằng sáng chế thiết kế, trong khi vụ còn lại đề cập đến bốn bằng sáng chế tiện ích.

DJI Osmo Pocket - sản phẩm được cho là bị sao chép thiết kế. (Nguồn: Petapixel)

DJI cho rằng Insta360 Luna Pro và Luna Ultra sao chép cấu trúc sản phẩm Osmo Pocket, từ thiết kế thân máy kéo dài, màn hình xoay, đến các chi tiết như nút cuộn và khe phụ kiện. Ngoài ra, DJI cáo buộc Insta360 vi phạm các công nghệ cốt lõi như điều khiển gimbal bằng hình ảnh trực tiếp, chế độ theo dõi đối tượng tích hợp và hiển thị thời gian thực mà không cần ứng dụng ngoài.

DJI yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, bồi thường thiệt hại ít nhất bằng mức phí bản quyền hợp lý, cùng khoản lợi nhuận bị tước bỏ. Đây không phải lần đầu DJI kiện Insta360, trước đó hãng cũng từng cáo buộc vi phạm công nghệ xử lý hình ảnh trên drone.

Hơn 400 gói AUR của Arch Linux bị cài mã độc

Ngày 12/6, cộng đồng Arch Linux bất ngờ trước thông tin hơn 400 phần mềm trong kho AUR (Arch User Repository) đã bị xâm nhập và chèn mã độc. Đây là chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các gói do người dùng đóng góp, không ảnh hưởng đến kho chính thức của Arch Linux.

Ngay sau khi phát hiện, quản trị viên đã tiến hành xóa và đặt lại toàn bộ nội dung độc hại, đồng thời khóa tài khoản liên quan. Thảo luận chi tiết về những gói bị ảnh hưởng được đăng tải trên mailing list của Arch Linux và diễn đàn CachyOS, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Sự kiện này nhấn mạnh rủi ro bảo mật khi dùng AUR, vốn không được kiểm duyệt chặt chẽ như kho chính thức. Người dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ nguồn gốc và nội dung trước khi cài đặt để tránh nguy cơ bị khai thác.