Ngoại trưởng Iran: Bản ghi nhớ với Mỹ có thể ký kết trong vài ngày tới

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình IRIB của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết sau khi hoàn tất, biên bản ghi nhớ sẽ được cả hai bên ký điện tử tại quốc gia của mình và sau đó sẽ được công bố.

Sau khi có khả năng ký kết, cả hai bên cũng sẽ cam kết không phát động cuộc xung đột nào khác và sẽ bắt đầu giai đoạn đàm phán thứ hai, dự kiến diễn ra ​​trong vòng 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng, tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Ông Araghchi nhấn mạnh Tehran khẳng định phương án duy nhất có thể chấp nhận được để xử lý lượng uranium được làm giàu cao là pha loãng nó trong lãnh thổ Iran.

Cùng với đó, bản ghi nhớ tiềm năng sẽ bao gồm điều khoản chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, yêu cầu Israel rút khỏi khu vực bị chiếm đóng.

Ông Araghchi lưu ý những vấn đề quan trọng khác trong bản ghi nhớ bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân chống Iran của Mỹ và việc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran.

Về eo biển Hormuz, ông Araghchi cho rằng việc quản lý khu vực này chắc chắn sẽ không quay trở lại thời kỳ trước xung đột. Trong khi đó, Iran vẫn duy trì chủ quyền và sự hiện diện quân sự, một hệ thống pháp luật phù hợp với luật pháp quốc tế sẽ được thiết lập.

Đồng thời, ông Araghchi bác bỏ phương án thu phí đường bộ nhưng lưu ý việc thu phí dịch vụ sẽ là hợp lý.

Hôm 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ "vừa đạt được một thỏa thuận tuyệt vời về cuộc chiến với Iran" và một thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết "trong vài ngày tới".

Trong những tuần gần đây, Iran và Mỹ trao đổi một số đề xuất hòa bình thông qua sự trung gian của Pakistan và đang nỗ lực hoàn thiện một bản ghi nhớ để chấm dứt xung đột.