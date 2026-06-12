Iran tuyên bố không từ bỏ quyền làm giàu urani và kiểm soát eo biển Hormuz

Tuyên bố Iran không từ bỏ quyền làm giàu urani và kiểm soát eo biển Hormuz, được hãng thông tấn bán chính thức IRNA cùng một số nguồn tin khác của Iran khẳng định ngày 12/6, trong bối cảnh truyền thông phương Tây và khu vực đồng loạt loan tin về việc Mỹ và Iran có thể ký bản ghi nhớ sơ bộ về kết thúc chiến tranh vào Chủ nhật (14/6) tại Geneva, Thụy Sỹ.

Ảnh một tàu hàng ở eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, trong vấn đề hạt nhân, các nguồn tin nhấn mạnh Iran sẽ chỉ đàm phán theo khung làm việc dựa trên các nguyên tắc cơ bản của nước này.

Các vấn đề như quyền làm giàu urani hay xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran, sẽ được nhấn mạnh để đưa vào thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, trong mọi thỏa thuận có thể ký kết, Iran đều không từ bỏ quyền làm giàu urani.

Về vấn đề eo biển Hormuz, IRNA khẳng định Iran không đưa ra bất kỳ cam kết nào về từ bỏ quyền quản lý, hay khôi phục lại trạng thái của vùng biển này như trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran cũng tiết lộ một số nội dung đáng chú ý trong dự thảo thỏa thuận sơ bộ dự kiến được ký giữa Iran và Mỹ cuối tuần này.

Theo nguồn tin, thỏa thuận hoàn toàn không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, dù đây là một trong những lý do mà Mỹ và Israel đã viện dẫn để phát động tấn công Iran.

Về phản ứng của các bên liên quan trong khu vực, lực lượng Hezbollah ở Lebanon hôm nay bày tỏ tin tưởng thỏa thuận sắp ký giữa Mỹ và Iran, sẽ bao gồm cả mặt trận Lebanon, đúng như Iran đã nhiều lần tuyên bố.

Trong khi đó tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng chừng nào ông còn là Thủ tướng, chừng đó Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Theo cáo buộc của người đứng đầu chính phủ Israel, cho đến hiện tại, Iran vẫn đang tìm cách hủy diệt Israel.