Bắt giam thêm 4 lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

(VTC News) -

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, mã chứng khoán: TV4) vừa công bố thông tin bất thường về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cùng hai lãnh đạo khác của doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo văn bản công bố ngày 12/6, những người bị bắt tạm giam gồm ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Cao Hỷ - Tổng giám đốc; ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng.

Ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch hội đồng quản trị PECC4 - Ảnh: D.N.

PECC4 cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản trị của doanh nghiệp hiện vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định khi có các diễn biến liên quan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện và năng lượng thời gian qua cũng ghi nhận nhiều lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 9/6, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, mã chứng khoán: TV3) thông báo ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lạc Thái Phước - Tổng giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tại Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1), nhiều lãnh đạo cấp cao cũng bị khởi tố, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương cùng một số thành viên Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, các cá nhân này bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Trước đó, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán: TV1) thông báo ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2), ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng cũng bị khởi tố.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, PECC4 có tiền thân là Phân viện Quy hoạch thiết kế điện miền Nam, được thành lập năm 1976 với nhiệm vụ tham gia cải tạo, khôi phục và xây dựng hệ thống điện tại các tỉnh phía Nam sau chiến tranh.

Hiện PECC4 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thiết kế các công trình nguồn điện và lưới điện. Sau gần nửa thế kỷ phát triển, doanh nghiệp này được xem là một trong những đơn vị tư vấn xây dựng điện có quy mô lớn tại Việt Nam.