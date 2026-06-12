Thua CLB Bắc Ninh, PVF-CAND xuống hạng

(VTC News) -

Trận đấu play-off tranh suất dự V.League 2026/27 là cuộc đọ sức giữa PVF-CAND và Bắc Ninh FC. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ trước giờ bóng lăn nhưng Bắc Ninh lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tự tin thi đấu trước PVF-CAND.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, Bắc Ninh làm chủ thế trận trên sân. Họ dồn ép PVF-CAND và khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn. Hai cơ hội được dành cho Bruno Cunha nhưng tiền đạo người Brazil bỏ lỡ đáng tiếc. Quãng thời gian tiếp theo, trận đấu tiếp tục diễn ra đầy quyết liệt với những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân.

PVF-CAND nhận thất bại trước Bắc Ninh.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 31, Đỗ Văn Thuận phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vòng cấm địa. Trọng tài tham khảo công nghệ VAR và dành quả phạt đền cho Bắc Ninh. Trên chấm đá phạt đền, Bruno Cunha dứt điểm thành công mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng này giúp tinh thần của Bắc Ninh được cải thiện đáng kể, thầy trò huấn luyện viên Foiani tiếp tục duy trì thế trận có lợi trên sân. Bắc Ninh kết thúc 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, từ quả tạt bóng của Mahmoud Eid, Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho PVF-CAND. Những phút tiếp theo, hai đội chơi giằng co và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, Hoàng Vũ Samson và Bruno Cunha lần lượt bỏ lỡ.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, PVF-CAND và Bắc Ninh bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Huỳnh Tuấn Linh trở thành người hùng của Bắc Ninh khi anh đẩy được 3 quả phạt đền và giúp Bắc Ninh thắng 5-4 sau 7 lượt sút.

PVF-CAND xuống hạng còn Bắc Ninh giành quyền tham dự V.League 2026/27.

Kết quả: PVF-CAND 1-1 Bắc Ninh (Luân lưu 11m: 4-5)

Ghi bàn:

Bắc Ninh: Bruno Cunha (33')

PVF-CAND: Hoàng Vũ Samson (55')