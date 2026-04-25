Kết quả vòng 20 V-League 2025-2026: Thanh Hóa 1-0 PVF CAND

Tối 25/4, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước PVF-CAND trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2025-2026. Đây là trận đấu có ảnh hưởng quan trọng đến cục diện cuộc cạnh tranh trụ hạng. Chiến thắng trên sân nhà giúp Thanh Hoá tạm bứt lên khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong hiệp 1, cả hai đội thi đấu tập trung, giằng co, tranh chấp quyết liệt. Trọng tài người phải liên tục nhắc nhở cầu thủ của hai bên khi có rất nhiều tình huống phạm lỗi xảy ra. Cả hai đều có pha bóng dứt điểm vào khung thành đối phương nhưng chưa có bàn thắng. Đông Á Thanh Hóa kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi PVF-CAND tấn công tốt và sắc nét.

CLB Thanh Hoá (áo vàng) thắng PVF CAND.

Phút 63, Ngọc Mỹ ập vào dứt điểm bằng đầu sau đường tạt chính xác từ cánh phải của đồng đội, ghi bàn mở tỉ số cho Đông Á Thanh Hóa. Đó là tình huống tấn công biên với pha băng vào đánh đầu đẹp mắt.

Với bàn thắng này, tinh thần thi đấu của Đông Á Thanh Hóa trở nên tốt hơn ở phần còn lại của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Ngọc Mỹ ở mùa giải, đồng thời là bàn thắng duy nhất trong trận đấu hôm nay.

Thành công trước đối thủ giúp đội bóng xứ Thanh có 20 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp lúc này đã vượt lên trên Becamex TP.HCM và HAGL, cách vị trí phải đá play-off của PVF CAND tới 7 điểm.

Đội hình Thanh Hoá vs PVF CAND

Đông Á Thanh Hóa: Êli Niê, Huỳnh Minh Đoàn, Nguyễn Bá Tiến, Lê Văn Thắng, Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Đình Huyên, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Mỹ, Đoàn Ngọc Hà, Doãn Ngọc Tân, Abdurakhmanov O. Alisherovich.

PVF-CAND: Đỗ Sỹ Huy, Đoàn Anh Việt, Mpande Joseph Mbolimbo, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phương Nam, Thái Bá Đạt, Võ Anh Quân, Nguyễn Vũ Tín, Trương Văn Thái Quý, Eid Madmoud, Lucas Henrique Turci.