Tiết lộ số đội bóng ủng hộ V.League tăng ngoại binh

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, có 8/14 đội bóng đồng ý với đề xuất tăng ngoại binh tham dự V.League mùa giải 2026/27. Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chịu trách nhiệm gửi phiếu ý kiến cho các đội bóng và hạn chót để các đội bóng bày tỏ ý kiến của mình kết thúc vào ngày 11/4.

Trước đó, ý tưởng được 2 đội bóng đưa ra là mỗi đội bóng tham dự giải được phép đăng kí 5 ngoại binh, trong đó tối đa 4 cầu thủ được góp mặt trên sân cùng lúc. Các đội dự cúp châu Á, cúp Đông Nam Á được đăng kí 8 ngoại binh, 4 cầu thủ trong một trận đấu và 3 người đá chính.

V.League có thể tăng số ngoại binh tham dự giải đấu.

Với việc có hơn một nửa số đội bóng đồng ý, rất nhiều khả năng Thường Trực Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tăng số ngoại binh dự V.League thêm một người cho mỗi đội, tổng số ngoại binh tùy vào việc họ có được dự giải đấu quốc tế hay không.

Trong số các ý kiến đóng góp, CLB Đông Á Thanh Hóa thu hút sự chú ý khi đề xuất sử dụng suất ngoại binh đến từ khu vực Đông Nam Á. Đại diện đội bóng xứ Thanh cho rằng việc dùng cầu thủ Đông Nam Á là lựa chọn phù hợp hơn.

Từ đây, bóng đá Việt Nam có thể dễ dàng giao lưu với các nền bóng đá trong khu vực, tăng cường khả năng "xuất khẩu" cầu thủ, trước hết là đến với các quốc gia láng giềng. Ngoài ra, thêm một suất ngoại binh có quốc tịch Đông Nam Á cũng giúp các câu lạc bộ không giàu có về tài chính có thêm lựa chọn.

Đại diện CLB Ninh Bình (1 trong 6 đội bóng phản đối ý tưởng) cho biết: "CLB Ninh Bình đề xuất giữ nguyên số lượng cầu thủ nước ngoài như hiện tại, theo hướng mỗi CLB được đăng ký 4 cầu thủ ngoại và sử dụng tối đa 3 cầu thủ trên sân. Đây là phương án phù hợp để vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn của giải đấu, vừa tạo điều kiện cho cầu thủ Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển.

Trong bối cảnh hiện nay, nếu tăng số lượng ngoại binh lên 5 cầu thủ, nhiều CLB sẽ gặp thêm áp lực về tài chính, từ đó ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động ổn định, thậm chí có thể phát sinh nguy cơ xin rút lui khỏi giải".