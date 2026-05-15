Mãn nhãn 'vũ điệu trên không' của hàng nghìn con cò nhạn quý hiếm ở Gia Lai

Cận cảnh đàn cò nhạn quý hiếm di cư về Cồn Chim tại Gia Lai săn mồi
Khu sinh thái Cồn Chim trên đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đang là nơi cư trú của hàng nghìn con cò nhạn (hay còn gọi là cò ốc), một loài chim quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam di cư về.
Từ trên cao, hình ảnh hàng ngàn đôi cánh trắng xám của chim cò nhạn và những loài chim khác rợp cả một góc đầm Thị Nại khiến những người yêu thích khám phá thiên nhiên mãn nhãn và thích thú. Đây cũng là dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ của hệ sinh thái trên đầm sau cơn bão lịch sử cuối năm 2025.
Cò nhạn có tên khoa học là Anastomus oscitans, thuộc họ Hạc, thường sinh sống ở những vùng rừng ngập mặn. Đây là loài chim sống định cư, có trọng lượng từ 1kg - 1,2kg và có đặc điểm nhận dạng rất riêng biệt, không thể nhầm lẫn với các loài cò trắng thông thường.
Cò nhạn có thân hình thanh mảnh nhưng sải cánh rộng và mạnh mẽ. Bộ lông chủ đạo màu trắng xám, điểm xuyết lông đen ở cánh và đuôi.
Loài cò nhạn có chiếc mỏ độc đáo màu xám sừng dài, chắc khỏe. Khi khép lại, giữa hai hàm mỏ có một khoảng hở rộng, tạo nên cấu trúc như một chiếc kẹp.
Khoảng hở ở mỏ chính là "vũ khí" lợi hại giúp chúng dễ dàng kẹp chặt và phá vỡ vỏ của các loài động vật thân mềm như ốc, hàu, cua, tôm... hoặc loài như ếch, nhái và côn trùng lớn. Chính vì sở thích ăn ốc nên dân gian còn gọi chúng là cò ốc.
Tại Việt Nam, cò nhạn được xếp vào nhóm IB (nhóm động vật cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao). Sự xuất hiện của chúng với số lượng lớn tại Cồn Chim là một tín hiệu vui bởi loài chim này rất nhạy cảm với sự thay đổi của nguồn nước và hệ sinh thái.
Tập tục di cư của cò nhạn là di cư địa phương hoặc di cư tìm kiếm thức ăn khi vùng sinh sống bị thu hẹp hoặc nguồn thức ăn khan hiếm. Tại Việt Nam, chúng thường di cư tới các vùng đất ngập nước, đồng ruộng có thức ăn dồi dào để sự sinh tồn.
Loài chim này sinh sống chủ yếu ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Chúng thường bắt đầu hành trình từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Khi các vùng đất phía Bắc hoặc các khu vực nội địa bắt đầu khan hiếm thức ăn do thay đổi thủy văn, chúng sẽ bay về các vùng ven biển, đầm phá có hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú.
Cồn Chim nằm trong hệ thống đầm Thị Nại – một trong những đầm nước mặn lớn nhất miền Trung. Nơi đây sở hữu nguồn lợi thủy sản dồi dào, đặc biệt là các loài ốc và giáp xác – món ăn khoái khẩu của cò nhạn. Thêm vào đó, những tán cây đước, cây mắm cổ thụ tại đây là nơi trú ngụ an toàn, tránh xa sự quấy nhiễu của con người.
Theo các nhà khoa học cho biết, cò nhạn có khả năng ghi nhớ lộ trình di cư cực tốt. Nếu một địa điểm đảm bảo được nguồn sống và sự an toàn, chúng sẽ quay lại vào năm sau và thậm chí dẫn theo cả đàn con cháu.
Theo anh Nguyễn Đăng Khoa (38 tuổi), một người dân sống bằng nghề chèo đò trên đầm Thị Nại cho biết, hơn nửa năm sau thiệt hại nặng nề từ cơn bão lịch sử số 13, người dân và chính quyền tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều phương án phục hồi rừng ngập mặn tại đầm Thị Nại. Những tán rừng ngã rạp, vàng cháy trước đó giờ đây đang dần xanh lại cho các loài chim kéo về. Sự xuất hiện của cò nhạn là dấu hiệu đáng mừng.
"Vẻ đẹp của đàn cò nhạn mang lại cảm giác yên bình trên đầm. Tuy nhiên, sự tập trung đông đúc của loài chim quý này cũng đặt ra nhiều thách thức. Để bảo vệ loài chim nằm trong Sách Đỏ này, người dân chúng tôi và các cơ quan chức năng luôn tăng cường tuần tra, theo dõi", anh Khoa cho hay
Cò nhạn và các loài chim khác ban ngày chúng kiếm ăn trên mặt nước, tối lại bay về những tán rừng trên đầm để ngủ. Người dân Cồn Chim sống thân thiện, che chở, bảo vệ rừng ngập mặn, ngăn cấm nạn săn bắt, tận diệt chim trời. Nhờ vậy, mỗi năm các loại chim trời về sinh sôi thêm nhiều giống loài lạ, các loài thủy sản sinh sôi nhanh chóng.
Được biết đầm Thị Nại có diện tích khoảng 5.000 ha có khu sinh thái Cồn Chim với diện tích khoảng 480ha, được mệnh danh là “ốc đảo xanh” của Gia Lai. Ở khu sinh thái này, duy nhất xóm Cồn Chim được ví như "kho báu" sinh thái với hàng trăm loài cá, tôm, chim trời quần cư.