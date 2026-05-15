Ngôi sao CLB Công an Hà Nội: Bóng đá Việt Nam trả lương cao hơn Australia

Stefan Mauk, tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội, mới đây đã chia sẻ trên podcast Football Friends về khoảng cách thu nhập đáng kể giữa cầu thủ thi đấu tại A-League và các giải Đông Nam Á. Theo Stefan Mauk, bóng đá Australia đang đứng trước nguy cơ mất dần nhân tài vì mức đãi ngộ không còn đủ sức cạnh tranh.

"Trong khi các giải đấu khác liên tục tăng đãi ngộ cho cầu thủ thì A-League lại đi theo chiều ngược lại. Đó là thực tế của bóng đá Australia lúc này. Nhiều cầu thủ trẻ sẽ chọn ra nước ngoài thi đấu trong thời gian tới và tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó", Stefan Mauk nhận định.

Anh ước lượng một cầu thủ A-League từ 22 đến 25 tuổi, đá chính thường xuyên hiện có mức lương không quá 150.000 AUD/năm (khoảng 2,8 tỷ). Ở giai đoạn đỉnh cao 4-5 năm trước, các ngôi sao hàng đầu của A-League có thể nhận từ 250.000 đến 500.000 AUD mỗi năm, nhưng hiện tại mức 300.000 AUD đã được xem là rất cao. Ngược lại, ở Đông Nam Á, nhiều cầu thủ hàng đầu vẫn có thể kiếm khoảng 500.000 AUD/năm.

Stefan Mauk cho rằng bóng đá Australia đang đứng trước nguy cơ mất dần nhân tài vì mức đãi ngộ không đủ cạnh tranh. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

"Tôi đã nói chuyện với vài cầu thủ đang chơi ở Malaysia, Thái Lan, Indonesia, và dĩ nhiên tôi biết đại khái tình hình ở Việt Nam. Mức thu nhập ở đây, cộng thêm việc CLB lo luôn tiền thuê nhà, xe cộ cho cầu thủ, thì chi phí sinh hoạt chỉ bằng khoảng một phần tư so với ở Australia. Ví dụ, tôi có thể mua một bữa sáng gồm hai quả trứng, bơ và bánh mì nướng với giá 9 AUD. Ở sân bay còn chưa chắc mua nổi ly cà phê với giá đó.

Chưa kể tiền thưởng ở đây cũng rất tốt. Thực tế, chỉ cần dùng tiền thưởng cộng với khoảng 10% lương là đã đủ chi tiêu rồi. Ở Thái Lan hay Indonesia cũng tương tự như vậy. Tất nhiên phải thắng trận mới có thưởng, mà may là đội tôi ở đây gần như trận nào cũng thắng. Tôi thật sự đang xách nguyên va-li tiền về Australia đấy", Stefan chia sẻ.

Không chỉ vậy, tiền vệ của CAHN còn tiết lộ anh đang được đội bóng Việt Nam đề nghị tăng lương thêm 30-40% sau mùa giải thành công vừa qua.

“Tôi đang đàm phán với Adelaide. Họ sẽ rất vui nếu tôi trở lại, nhưng đồng thời họ cũng hiểu rằng ngân sách không còn bao nhiêu nữa. Họ không thể trả thêm tiền. Trong khi đó, Việt Nam sẵn sàng đề nghị với tôi mức lương cao hơn hiện tại khoảng 30-40% vì đội bóng đang có một mùa giải rất thành công.

Bản thân tôi cũng chơi tốt, và với một cầu thủ chuyên nghiệp thì chuyện muốn kiếm được thu nhập cao hơn là điều hoàn toàn bình thường. Đó cũng là lý do tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ các cầu thủ, thậm chí cả một vài HLV. Tôi sẽ không bất ngờ nếu thời gian tới có thêm HLV Australia sang đây làm việc.

Tôi biết có một đồng đội chuẩn bị sang Việt Nam thi đấu. Các CLB Việt Nam hiểu rõ chất lượng cầu thủ Australia, đồng thời cũng biết mặt bằng lương ở A-League hiện không quá cao. Quan trọng là bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể đưa ra những đãi ngộ hấp dẫn hơn".

Stefan Mauk cho rằng ngày càng có nhiều cầu thủ rời Australia để thi đấu ở nước ngoài, thậm chí không ít người đã tính đến chuyện không quay lại Australia nữa vì sống quá đắt đỏ. Theo anh, các CLB A-League không thể tiếp tục cắt giảm lương và ngân sách, bởi cầu thủ hiện có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn ở các giải đấu khác.