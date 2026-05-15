Mỹ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan

Ngày 15/5, hai quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã có quyết định hủy bỏ kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ Mỹ đến đóng quân tại Ba Lan - một quyết định bất ngờ làm dấy lên những câu hỏi về việc Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​cắt giảm quân số ở châu Âu.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối bình luận về vấn đề này. Trong khi một Nghị sĩ Mỹ cho biết quyết định này vẫn chưa thông báo cho Quốc hội và chưa có thông báo chính thức nào đưa ra.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz duyệt đội danh dự.

Quyết định này được tờ Army Times đưa tin đầu tiên vào thời điểm chỉ hai tuần sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức do sự rạn nứt ngày càng lớn trong mối quan hệ của ông Trump và châu Âu.

Theo Reuters, quyết định về Ba Lan là một phần của giải pháp ngắn hạn nhằm cho phép rút quân khỏi Đức theo kế hoạch công bố trước đó. Hiện tại, có 35.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Đức, cho thấy số binh lính dự kiến ​​tạm thời triển khai đến Ba Lan có thể đến từ những nơi khác.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang xem xét lại sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu và từ lâu được dự đoán sẽ giảm bớt quy mô này, sau yêu cầu của ông Trump rằng NATO phải đóng vai trò lớn hơn trong việc phòng thủ châu Âu.

Lầu Năm Góc vẫn chưa thông báo chi tiết về kế hoạch triển khai quân đội trong tương lai trên khắp lục địa.

Trong khi đó, ông Trump tức giận vì đồng minh châu Âu không tham gia cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran và tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng người Iran đang làm nhục Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen nói với các phóng viên rằng quyết định huỷ bỏ triển khai quan đến Ba Lan dường như là điều bất ngờ. “Theo như tôi biết, chúng tôi không hề được thông báo về việc đó", bà cho hay.

Khi thông tin Mỹ rút quân tại Đức được công bố, một quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho biết điều đó sẽ đưa số lượng binh sĩ Mỹ ở châu Âu trở lại mức trước năm 2022, trước khi cuộc xung đột quân sự Ukraine - Nga dẫn đến việc cựu Tổng thống Joe Biden tăng cường quân số.

Quyết định rút quân mới nhất diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng gây áp lực lên các nước châu Âu để tăng chi tiêu quốc phòng và cáo buộc rằng việc dựa vào lực lượng Mỹ khiến họ bỏ bê quân đội của chính mình.

Tháng trước, Reuters độc quyền đưa tin về email nội bộ của Lầu Năm Góc, trong đó nêu rõ những lựa chọn để trừng phạt đồng minh NATO mà Washington cho rằng không ủng hộ hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến với Iran, bao gồm đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong NATO và xem xét lại lập trường của Mỹ về yêu sách của Anh đối với quần đảo Falkland.