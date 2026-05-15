Tưởng đau lưng do tập gym, chàng trai 20 tuổi mắc viêm cột sống dính khớp

Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi đến khám vì đau lưng kéo dài và được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp. Điểm chung là phần lớn đều nhầm lẫn triệu chứng với đau lưng thông thường nên bỏ lỡ thời điểm điều trị sớm.

T.V.T. (20 tuổi, Hà Nội), nhân viên kinh doanh, đến viện sau nhiều tháng chịu đựng các cơn đau lưng âm ỉ. Do thường xuyên tập thể thao sau giờ làm, nam bệnh nhân nghĩ bản thân bị đau cơ học do vận động quá mức.

Tuy nhiên, cơn đau ngày càng rõ rệt, xuất hiện nhiều vào ban đêm, kéo dài liên tục hơn 6 tháng và không cải thiện dù nghỉ ngơi. Khi đi khám tại Bệnh viện 19-8, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), xét nghiệm HLA-B27 cùng nhiều thăm dò chuyên sâu khác và được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp.

Sau 7 tháng điều trị đều đặn theo phác đồ chuyên khoa, bệnh nhân không còn tái phát đau và chưa xuất hiện biến chứng dính khớp.

Trái ngược với trường hợp trên, người đàn ông 44 tuổi được chẩn đoán mắc viêm cột sống dính khớp từ năm 2016 nhưng không tuân thủ điều trị. Thay vì dùng thuốc theo chỉ định, người này tự chuyển sang uống thuốc nam trong thời gian dài.

Các đốt sống dần dính vào nhau khiến cột sống mất độ linh hoạt, việc cúi, ngửa hoặc xoay cổ trở nên khó khăn, chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng.

Chỉ đến khi tình cờ gặp đồng nghiệp mắc bệnh tương tự đang điều trị tại Bệnh viện 19-8, người bệnh mới quay lại bệnh viện với hy vọng cải thiện khả năng vận động.

Bệnh nhân mắc các bệnh lý xương khớp điều trị tại Bệnh viện 19- 8.

Theo BSCKII Bạch Thị Nhớ, Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8, viêm cột sống dính khớp là bệnh viêm hệ thống mạn tính, tổn thương chủ yếu ở khớp cùng chậu và cột sống. Bệnh thường gặp ở nhóm tuổi 15-45, nam giới mắc nhiều hơn nữ và tiến triển âm thầm trong nhiều năm.

Điều đáng lo ngại là triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm với đau lưng cơ học hoặc thoái hóa, khiến người bệnh bỏ qua “giai đoạn vàng” điều trị.

Đau lưng cơ học thường tăng khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi và liên quan rõ rệt đến tư thế. Ngược lại, đau lưng do viêm thường kéo dài dai dẳng, không phụ thuộc vận động, thậm chí tăng về đêm hoặc gần sáng. Người bệnh có thể đau ngay cả khi nằm nghỉ và đôi khi kèm các biểu hiện toàn thân khác.

“Ngoài điều chỉnh lối sống, tập luyện phù hợp, người bệnh có thể được chỉ định thuốc chống viêm, thuốc điều trị cơ bản hoặc thuốc sinh học trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, việc dùng thuốc phải được bác sĩ chuyên khoa theo dõi chặt chẽ”, bác sĩ Nhớ khuyến cáo.

Các chuyên gia lưu ý người dân nên đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng kéo dài trên 3 tháng, đau tăng về đêm hoặc gần sáng, cứng lưng buổi sáng kéo dài, nghỉ ngơi không giảm đau, vận động nhẹ lại thấy dễ chịu hơn hoặc kèm đau gót chân, viêm khớp ngoại vi.

“Viêm cột sống dính khớp không đơn thuần là đau lưng. Nếu phát hiện muộn, người bệnh có thể phải sống chung với cột sống biến dạng và hạn chế vận động suốt đời”, bác sĩ Nhớ nhấn mạnh.