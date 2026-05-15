UAE dựng 'lồng thép khổng lồ' đối phó UAV Iran

"Lồng thép” bảo vệ cơ sở năng lượng

Các hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho thấy, UAE đang xây dựng những kết cấu kim loại khổng lồ bao quanh các bồn chứa dầu gần sân bay quốc tế Dubai nhằm đối phó nguy cơ bị UAV Iran tập kích.

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý của giới quân sự bởi kiểu công trình nói trên, thường được gọi không chính thức là “cope cage”, từng xuất hiện phổ biến tại Nga trong xung đột với Ukraine để bảo vệ xe tăng, căn cứ và các cơ sở dầu khí trước UAV cảm tử.

Trong bức ảnh do kênh I24 News của Israel đăng tải, một số bồn chứa nhiên liệu đã được bao phủ bởi khung thép dạng lưới, trong khi nhiều cấu trúc khác vẫn đang tiếp tục thi công.

Tại Dubai, các địa điểm chiến lược liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ, gần sân bay, đã bắt đầu được bảo vệ bằng các lưới sắt.

Đây được cho là lần đầu tiên kiểu công trình này xuất hiện tại UAE cũng như khu vực Vùng Vịnh. Hiện chưa rõ Abu Dhabi đã bắt đầu dự án từ khi nào và sẽ triển khai ở quy mô như thế nào.

Theo các chuyên gia quân sự quốc tế, mục đích của những “lồng thép” này là tạo khoảng cách giữa đầu đạn UAV với mục tiêu thực tế nhằm giảm sức công phá khi va chạm hoặc phát nổ.

Dù khó có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo, các cấu trúc dạng lưới được đánh giá có thể hạn chế thiệt hại từ UAV cảm tử một chiều như Shahed-136, loại vũ khí Iran nhiều lần sử dụng trong các đợt tập kích nhằm vào UAE.

Hạ tầng dầu khí UAE hứng đòn nặng nề

Kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2, UAE trở thành một trong những quốc gia Vùng Vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Tehran.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 551 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình cùng 2.265 UAV do Iran phóng đi.

Dù vậy, nhiều cơ sở năng lượng chiến lược vẫn bị đánh trúng. Trong số đó có kho chứa dầu tại cảng Fujairah và nhà máy xử lý khí đốt Habshan - một trong những trung tâm năng lượng lớn nhất UAE.

Theo Bloomberg, cơ sở Habshan có thể phải tới năm 2027 mới khôi phục hoàn toàn công suất vận hành, cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng cũng như thời gian phục hồi kéo dài của hạ tầng dầu khí sau các đòn tập kích hiện đại.

Giới quan sát cho rằng, chính các cuộc tấn công liên tiếp đã buộc UAE phải áp dụng biện pháp phòng thủ vốn từng bị xem là giải pháp tình thế trong xung đột Nga - Ukraine.

Một bồn chứa nhiên liệu được phủ lưới để bảo vệ khỏi máy bay không người lái tại một trong những cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.

“Lồng thép” từ Ukraine tới Trung Đông

Trong vài năm qua, Nga đã triển khai hàng loạt khung thép, lưới kim loại và mái che bảo vệ tại các kho nhiên liệu, sân bay quân sự và phương tiện chiến đấu nhằm đối phó UAV Ukraine.

Ban đầu, nhiều ý kiến hoài nghi hiệu quả của các cấu trúc này. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của UAV giá rẻ mang đầu nổ khiến xu hướng gia cố mục tiêu bằng biện pháp thụ động ngày càng được chú ý.

Ngay cả Lầu Năm Góc gần đây cũng thay đổi quan điểm. Trước khi xung đột với Iran bùng phát, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới về bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trước UAV, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường sử dụng lưới chắn, cáp thép cùng các lớp phòng vệ vật lý.

Động thái này được xem là bước chuyển đáng chú ý bởi trong nhiều năm, quân đội Mỹ từng tỏ ra dè dặt với các giải pháp gia cố công trình do lo ngại chi phí và hiệu quả thực tế.

Hiện chưa thể khẳng định những “lồng thép” UAE đang xây dựng có đủ sức bảo vệ các cơ sở dầu khí trước làn sóng UAV Iran hay không. Tuy nhiên, việc một quốc gia giàu có và sở hữu hệ thống phòng không hiện đại như UAE, vẫn phải áp dụng biện pháp này cho thấy mối đe dọa từ UAV giá rẻ đang ngày càng thay đổi cách các quốc gia trên thế giới bảo vệ hạ tầng chiến lược.