Iran: Mỹ phải chấp nhận kế hoạch hòa bình hoặc đối mặt 'thất bại'

Ngày 12/5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến ở Trung Đông đang trên bờ vực sụp đổ, nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf lập tức cảnh cáo Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất do Tehran đề xuất nếu không muốn thất bại.

"Không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận quyền của người dân Iran như đã nêu trong đề xuất 14 điểm. Bất kỳ cách tiếp cận nào khác đều hoàn toàn không mang lại kết quả; chỉ là thất bại nối tiếp thất bại mà thôi. Họ càng trì hoãn, người đóng thuế Mỹ càng phải trả nhiều tiền hơn", ông Ghalibaf viết trên X.

Một góc bên trong đường phố ở Tehran, Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Iran gửi đề xuất mới nhất của mình để phản hồi kế hoạch của Mỹ, tuy nhiên nội dung chi tiết vẫn còn hạn chế. Theo các báo cáo truyền thông, kế hoạch của Mỹ bao gồm bản ghi nhớ thỏa thuận dài một trang nhằm chấm dứt giao tranh và thiết lập khuôn khổ đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Trong khi nội dung phản hồi của Iran bao gồm việc kêu gọi chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận (gồm cả ở Lebanon), chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với cảng của Iran và đảm bảo việc thả tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài theo lệnh trừng phạt lâu dài.

Nhưng ông Trump chỉ trích gay gắt phản hồi của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và nói Mỹ sẽ giành "chiến thắng hoàn toàn" trước Iran cũng như thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt giao tranh trong hơn một tháng đang đi đến hồi kết.

Trong động thái liên quan, Iran tuyên bố mở rộng đáng kể phạm vi chiến lược của eo biển Hormuz, biến khu vực này thành một “vùng tác chiến rộng lớn” so với trước đây.

Theo hãng thông tấn Fars ngày 12/5, ông Mohammad Akbarzadeh - Phó giám đốc chính trị Hải quân IRGC - cho biết Tehran hiện không còn coi eo biển Hormuz chỉ là vùng biển hẹp bao quanh một số hòn đảo như trước, mà đã mở rộng đáng kể phạm vi cũng như tầm quan trọng quân sự của khu vực này.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thế giới đi qua. Đây cũng là tuyến xuất khẩu năng lượng chủ chốt của Ả Rập Xê Út, Iraq và Qatar.