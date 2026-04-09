Trái chiều ý kiến về đề xuất tăng ngoại binh tại V.League

Cách đây ít ngày, 2 câu lạc bộ gửi đề xuất lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc tăng ngoại binh dự V.League từ mùa giải 2026/27. Ý tưởng được đưa ra là mỗi đội bóng tham dự giải được phép đăng kí 5 ngoại binh, trong đó tối đa 4 cầu thủ được góp mặt trên sân cùng lúc. Các đội dự cúp châu Á, cúp Đông Nam Á được đăng kí 8 ngoại binh, 4 cầu thủ trong một trận đấu và 3 người đá chính.

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chịu trách nhiệm gửi phiếu ý kiến cho các đội bóng. Nhưng không phải câu lạc bộ nào cũng đồng thuận với chuyện tăng suất ngoại binh cho mùa giải tiếp theo.

VPF lấy ý kiến về việc tăng suất ngoại binh dự V.League.

Đại diện CLB Ninh Bình cho biết: "CLB Ninh Bình đề xuất giữ nguyên số lượng cầu thủ nước ngoài như hiện tại, theo hướng mỗi CLB được đăng ký 4 cầu thủ ngoại và sử dụng tối đa 3 cầu thủ trên sân. Đây là phương án phù hợp để vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn của giải đấu, vừa tạo điều kiện cho cầu thủ Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển.

Trong bối cảnh hiện nay, nếu tăng số lượng ngoại binh lên 5 cầu thủ, nhiều CLB sẽ gặp thêm áp lực về tài chính, từ đó ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động ổn định, thậm chí có thể phát sinh nguy cơ xin rút lui khỏi giải".

Một đội bóng khác tại miền Trung đưa ra ý kiến khác biệt với phần còn lại. Vị lãnh đạo (đề nghị giấu tên) cho biết họ đồng ý tăng suất ngoại binh nhưng nên là suất dành cho các cầu thủ Đông Nam Á (ASEAN).

"Việc này có thể giúp cho các đội bóng V.League thêm nhiều lựa chọn với mức chi phí vừa phải, không quá cao nhưng một số cái tên vẫn tốt hơn cầu thủ nội. Tôi cho rằng suất ngoại binh Đông Nam Á còn giúp bóng đá Việt Nam có sự giao lưu với khu vực tốt hơn", vị này cho biết.

Thời hạn chót để các đội bóng gửi ý kiến là ngày 11/4.