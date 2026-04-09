2 đội bóng đề xuất VFF tăng số lượng ngoại binh V.League

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, có 2 câu lạc bộ gửi đề xuất lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc tăng ngoại binh dự V.League từ mùa giải 2026/27. Ý tưởng được đưa ra là mỗi đội bóng tham dự giải được phép đăng kí 5 ngoại binh, trong đó tối đa 4 cầu thủ được góp mặt trên sân cùng lúc.

Theo quy định hiện hành, mỗi đội bóng được đăng kí thi đấu không quá 4 ngoại binh, sử dụng 3 tối đa cầu thủ trên sân cùng lúc. Các đội dự giải quốc tế như AFC Champions League Two hoặc AFF Club Championship được đăng kí tối đa 7 cầu thủ người nước ngoài, 4 người được thi đấu trong một trận và tối đa 3 cầu thủ đá trên sân cùng một thời điểm.

Việc tăng suất ngoại binh tham dự V.League gây ra không ít tranh cãi. Đáng chú ý, đến thời điểm này mới chỉ có 2 đội bóng gửi đề xuất - trong đó có 1 đội bóng hiện thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia. Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi phiếu lấy ý kiến tất cả các đội bóng khác trong tuần này trước khi tổng hợp báo cáo Thường trực LĐBĐ Việt Nam.

Trao đổi với Báo Điện tử VTC News, một huấn luyện viên trưởng của đội bóng tại V.League nhận định: "Đối với tôi, việc tăng suất ngoại binh ở V.League hiện nay có cả mặt tốt lẫn mặt chưa tốt. Mặt tốt là đội bóng cũng có nhiều lựa chọn hơn, đôi khi một cầu thủ ngoại tiềm năng và còn trẻ có giá không hơn một nội binh tốt. Hiện nay giá trị cầu thủ nội cũng rất cao chứ không hề rẻ.

Tuy nhiên, với các đội bóng mà nền tảng kinh tế kém vững vàng hơn, các huấn luyện viên và lãnh đạo phải tính toán chi phí từng đồng. Việc thêm một ngoại binh cũng là bài toán khó ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, thêm ngoại binh, có cầu thủ nhập tịch thì cơ hội ra sân của các nội binh cũng bị thu hẹp đáng kể".

Hiện nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc thay đổi suất ngoại binh tham dự V.League mùa giải mới.