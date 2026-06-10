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Toàn cảnh nghi vấn hố chôn 900 liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
(VTC News) -
Ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và cựu binh cùng dẫn tới nhận định, khả năng có khoảng 900 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng chưa được khai quật.
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