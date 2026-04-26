HLV Trần Tiến Đại: PVF-CAND gần cạn cơ hội trụ hạng

"Cơ hội trụ hạng của chúng tôi cạn kiệt sau trận đấu này và phải quên trận đấu này. Trận tới chúng tôi cần 3 điểm trên sân nhà để bám đuổi các đội xếp trên", huấn luyện viên Trần Tiến Đại phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và PVF-CAND.

Cuộc đọ sức giữa hai đội bóng này được xem là "chung kết ngược" của V.League 2025/26. Bất chấp muôn vàn khó khăn ở cả trong và ngoài sân cỏ, Đông Á Thanh Hóa vẫn được xem là đội "cửa trên" nhờ tinh thần thi đấu kiên cường, bất khuất.

HLV Trần Tiến Đại thất vọng vì trận thua của PVF-CAND.

Bước vào trận đấu, PVF-CAND có thời điểm chơi tốt hơn nhưng dần đánh mất thế trận vào tay Đông Á Thanh Hóa. Nhưng cũng phải đến hiệp đấu thứ hai, đội chủ nhà mới tạo ra khác biệt. Từ đường tạt bóng của Huỳnh Minh Đoàn, Nguyễn Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất giúp Thanh Hóa giành 3 điểm trọn vẹn.

Chiến thắng này giúp Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 20 điểm - bằng Becamex TP.HCM nhưng hơn chỉ số phụ. Họ đã tạo khoảng cách 8 điểm với đội cuối bảng SHB.Đà Nẵng và 7 điểm với vị trí phải đá trận play-off của PVF-CAND.

Ông Trần Tiến Đại bày tỏ: "Các cầu thủ nỗ lực, chơi với tinh thần cao, PVF-CAND có cơ hội nhưng không tận dụng được. Hàng phòng ngự Thanh Hóa chơi rất tập trung và quyết liệt. Tôi thất vọng vì kết quả này nhưng có lời khen các học trò đã chơi một trận đấu quyết tâm. Cách chơi của tôi có phần phá sản trước khả năng áp đặt trận đấu và gây áp lực của Thanh Hóa.

Đội Thanh Hóa áp sát rất tốt, họ khóa chặt hai biên. Tôi nghĩ là Thanh Hóa tổ chức phòng ngự rất tốt và thành công. Có cơ hội nhưng PVF-CAND không kết thúc nên chấp nhận thua trận".

Nhà cầm quân này lý giải thêm: "Không có Xuân Bắc, chúng tôi gặp khó khăn. Cậu ấy có khả năng chuyền bóng tốt và kiểm soát tuyến giữa. Lý Đức là cầu thủ có thể thay thế được, trận trước chúng tôi thua đậm nên cần điều chỉnh".