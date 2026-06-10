Vì sao ở Hàn Quốc, mang tất đi dép không bị coi là luộm thuộm?

(VTC News) -

Xem các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, theo dõi các idol K-pop tại sân bay hay có dịp đặt chân đến Seoul, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, bao gồm cả nam thanh nữ tú, thoải mái mang những đôi tất (vớ) dày dặn kết hợp với dép lê hoặc dép rọ.

Ở đa số các nước khác, kiểu kết hợp này thường bị coi là “thảm họa ăn mặc", bị đánh giá là luộm thuộm, thiếu chỉn chu, nhưng nó lại là phong cách được người Hàn cực kỳ ưa chuộng.

Vì sao người Hàn Quốc thích mang tất khi đi dép?

Không phân biệt tuổi tác hay giới tính, từ học sinh, nhân viên công sở cho đến các ngôi sao nổi tiếng đều nhiệt tình "lăng xê" mốt này. Vậy điều gì đã biến sự kết hợp tưởng chừng rất lôi thôi này trở thành xu hướng thời trang đại chúng tại Hàn Quốc?

Giới trẻ Hàn Quốc rất chuộng thời trang mang tất đi dép. (Ảnh: Naven)

Văn hóa cởi giày

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất xuất phát từ chính văn hóa sinh hoạt truyền thống của người Hàn Quốc. Giống như nhiều quốc gia Đông Á khác, người Hàn có thói quen cởi giày trước khi bước vào nhà, giảng đường, quán ăn hay một số văn phòng làm việc.

Thế nhưng, họ lại coi việc chân trần tiếp xúc với sàn nhà, đặc biệt ở nơi công cộng, là thiếu lịch sự và không đảm bảo sạch sẽ. Việc đi tất giúp họ luôn trong tư thế sẵn sàng cởi dép bước vào bất kỳ không gian trong nhà nào mà không phải e ngại hay lo về vệ sinh.

Bên cạnh đó, người Hàn Quốc rất chú trọng đến mùi hôi chân và mồ hôi. Đi tất khi mang dép giúp thấm hút mồ hôi hiệu quả, giữ cho đôi chân luôn khô thoáng và ngăn chặn tối đa việc để lại vết bẩn hay mùi khó chịu trên sàn nhà của người khác.

Thời trang "Newtro" và "Normcore"

Người Hàn Quốc nổi tiếng là những người dẫn đầu xu hướng thời trang tại châu Á. Vào năm 2013, sự trỗi dậy của phong cách Normcore (tôn vinh sự giản dị, tiện dụng) và Newtro (sự kết hợp giữa nét hiện đại và hoài cổ) thay đổi hoàn toàn định kiến về việc đi tất mang dép.

Những gì từng bị coi là quê mùa của thế hệ trước giờ đây đã được giới trẻ biến tấu thành biểu tượng của sự phá cách và gu thời trang độc đáo. Các thương hiệu thời trang lớn tại Hàn Quốc liên tục tung ra những bộ sưu tập tất với đủ màu sắc, họa tiết và chất liệu khác nhau để phối cùng dép lê thể thao hoặc sandal.

Trào lưu mang tất đi dép thực sự bùng nổ vào năm 2013. (Ảnh: Pinterest)

Việc khéo léo chọn đôi tất cổ cao có màu sắc đồng điệu hoặc tương phản hoàn toàn với đôi dép đang đi giúp người mặc khẳng định cái tôi cá nhân. Giới trẻ Hàn chứng minh rằng, chỉ cần biết cách phối đồ, việc đi tất đi dép hoàn toàn có thể trở nên cực kỳ "cool ngầu" và thời thượng.

Bảo vệ sức khỏe đôi chân

Không thể phủ nhận rằng sự tiện lợi và thoải mái là yếu tố tiên quyết khiến xu hướng này bám rễ sâu vào đời sống hằng ngày của người dân xứ Hàn. Đối với học sinh, sinh viên hay những nhân viên văn phòng phải ngồi làm việc căng thẳng nhiều giờ liền, việc giải phóng đôi chân khỏi những đôi giày thể thao ngột ngạt hay giày cao gót lênh khênh là một sự cứu rỗi.

Họ thường chuẩn bị sẵn một đôi dép lê tại nơi làm việc hoặc trường học để thay ngay khi đến nơi. Tuy nhiên, việc đi dép lê chân trần trong thời gian dài, đặc biệt là khi ngồi dưới phòng điều hòa lạnh, có thể khiến thắt lưng và chân bị nhiễm lạnh, dẫn đến các vấn đề về xương khớp.

Một đôi tất ấm áp sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Nó vừa giữ ấm cho đôi chân, vừa bảo vệ da chân khỏi bị trầy xước do ma sát với quai dép, đồng thời mang lại sự êm ái tối đa trong mỗi bước đi.

Tác động từ các ngôi sao K-pop và K-drama

Sức ảnh hưởng của làn sóng Hallyu (văn hóa đại chúng Hàn Quốc) là đòn bẩy biến thói quen hằng ngày thành một xu hướng. Người hâm mộ đã quá quen thuộc với hình ảnh các thần tượng hàng đầu như G-Dragon, BLACKPINK, hay các thành viên BTS diện những trang phục thường ngày cực kỳ giản dị, chân mang tất trắng phối cùng dép Slide của các thương hiệu thể thao lớn xuất hiện tại sân bay hay trong các video tập nhảy.

Khi các idol – biểu tượng nhan sắc và thời trang tự tin diện phong cách này, công chúng sẽ ngay lập tức gạt bỏ định kiến "luộm thuộm" và thay bằng góc nhìn "độc lạ, cá tính". Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc cũng góp phần bình dân hóa hình ảnh này khi xây dựng các nhân vật từ học sinh đến tầng lớp trung lưu đều có thói quen đi tất đi dép chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Các loại tất thời trang ở Hàn Quốc vô cùng đa dạng, nhiều kiểu dáng. (Ảnh: Naven)

Sự lặp đi lặp lại của những hình ảnh này trên truyền thông đã vô tình định hình tư duy của giới trẻ rằng đây là một phong cách hoàn toàn bình thường và đáng để học tập.

Thích nghi thời tiết

Thời tiết tại Hàn Quốc có sự phân hóa 4 mùa rất rõ rệt và đôi khi khá khắc nghiệt. Vào mùa đông, nhiệt độ có thể xuống dưới 0℃, việc đi tất dày là điều bắt buộc để giữ ấm. Ngay cả khi ở trong nhà có hệ sinh sưởi sàn (Ondol), một đôi tất kèm dép đi trong nhà vẫn giúp duy trì thân nhiệt tốt nhất.

Ngược lại, vào mùa hè, Hàn Quốc thường đón những trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của mùa mưa (Jangma). Việc đi giày thể thao hay giày da vào những ngày này là một "cơn ác mộng" vì giày rất dễ bị úng nước và sinh mùi.

Thay vào đó, người Hàn chọn giải pháp mang dép nhựa chịu nước kết hợp với tất. Nếu chẳng may gặp mưa lớn, tất có thể dễ dàng tháo ra, giặt sấy nhanh chóng, còn đôi dép nhựa thì hoàn toàn không sợ hư hỏng. Sự linh hoạt này giúp họ dễ dàng đối phó với những thay đổi thất thường của thời tiết mà vẫn giữ được sự thoải mái cho cơ thể.