Khánh Hòa lập thêm 4 phường để lên thành phố trực thuộc Trung ương

Tại kỳ họp chuyên đề diễn ra chiều 12/6, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII đã thông qua Nghị quyết về Đề án thành lập 4 phường mới gồm Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 phường, 48 xã và 1 đặc khu. Theo quy định, để bảo đảm một trong những điều kiện cần thiết trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải đạt từ 30% trở lên. Vì vậy, việc nâng cấp thêm 4 xã lên phường là yêu cầu cấp thiết trong lộ trình phát triển của địa phương.

Qua rà soát các tiêu chí theo quy định, 4 xã gồm: Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền đủ điều kiện nâng cấp thành phường trong năm 2026. Các nghị quyết thành lập phường được HĐND tỉnh thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối.

Quang cảnh kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa

Trong đó, phường Diên Lạc được thành lập trên cơ sở hiện trạng xã Diên Lạc, địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Việc trở thành phường được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống người dân.

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Diên Lạc cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương về giao thông đối ngoại như Quốc lộ 27c, Quốc lộ 1, Tỉnh lộ 2, Hương lộ 39. Đặc biệt, sẽ đầu tư hệ thống giao thông kết nối với giao thông đối ngoại, nhà ga đường sắt tốc độ cao. Tiếp tục phát triển các khu đô thị, thu hút các nhà đầu tư phát triển kinh tế, tạo công ăn, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân".

Ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chúc mừng 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 là bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc thành lập 4 phường mới sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý dân cư, đất đai, đầu tư hạ tầng và cung ứng dịch vụ công, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển đô thị của địa phương.

Trước đó, việc lấy ý kiến nhân dân tại 4 địa phương đều nhận được sự đồng thuận rất cao, với tỷ lệ tán thành từ hơn 99% đến gần 100% số hộ dân tham gia lấy ý kiến.

Quang cảnh kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bổ sung dự án Khu đô thị hỗn hợp Đông Bắc Ninh Hòa 2 vào danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

HĐND tỉnh đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.