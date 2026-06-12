Người dân TP.HCM trải nghiệm nhận diện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Sinh viên Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên được trải nghiệm một không gian triển lãm kết hợp giữa lịch sử, công nghệ và các hoạt động thực hành thực tế. Theo Minh Anh, việc trực tiếp tham gia các tình huống mô phỏng giúp người trẻ dễ dàng nhận diện mức độ tinh vi, nguy hiểm của các hình thức lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng phổ biến trên không gian mạng.