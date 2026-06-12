Người dân TP.HCM trải nghiệm nhận diện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Chiều 12/6, Triển lãm “Tổ quốc bình yên” diễn ra tại TP.HCM thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động thực tế về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhận diện các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao.
Sau thành công tại Đà Nẵng, triển lãm tiếp tục hành trình tại TP.HCM với quy mô mở rộng, là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) do Bộ Công an tổ chức.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, không gian triển lãm thu hút lượng lớn khách tham quan thuộc nhiều độ tuổi, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi và khách quốc tế.
Nhiều người dành nhiều giờ tìm hiểu các chuyên đề trưng bày, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ công an và tham gia các hoạt động trải nghiệm được thiết kế tại sự kiện.
Khác với hình thức trưng bày truyền thống, triển lãm năm nay tập trung vào trải nghiệm thực tế, giúp người dân tiếp cận gần hơn với công việc của lực lượng Công an nhân dân.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là khu vực “Bức tường An ninh mạng”, nơi người dân được trực tiếp tiếp cận các nguy cơ an ninh trên không gian số đang hiện hữu trong đời sống hằng ngày.
Những mô hình mô phỏng thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ Deepfake, các hình thức chiếm đoạt tài sản trực tuyến hay giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khách tham quan, nhất là giới trẻ.
Hiện vật trưng bày tại triển lãm.
Sinh viên Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên được trải nghiệm một không gian triển lãm kết hợp giữa lịch sử, công nghệ và các hoạt động thực hành thực tế. Theo Minh Anh, việc trực tiếp tham gia các tình huống mô phỏng giúp người trẻ dễ dàng nhận diện mức độ tinh vi, nguy hiểm của các hình thức lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng phổ biến trên không gian mạng.
Là đơn vị đồng hành cùng chương trình, ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Tổng Biên tập Tạp chí An ninh mạng Việt Nam cho biết triển lãm được xây dựng theo định hướng đưa công tác bảo vệ an ninh quốc gia đến gần hơn với người dân thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.
“Thay vì chỉ xem hiện vật hay nghe giới thiệu, người dân có thể trực tiếp tham gia các tình huống mô phỏng, tìm hiểu cách thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao, từ đó nâng cao kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng”, ông Dương nói.
Theo ông Dương, một trong những mục tiêu quan trọng của triển lãm là giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về vai trò của an ninh mạng trong đời sống hiện đại. Khi các hoạt động học tập, làm việc, giao dịch tài chính ngày càng diễn ra trên môi trường số, nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp dữ liệu hay chiếm đoạt tài sản cũng gia tăng.
Các chuyên gia tham gia triển lãm cũng cho rằng bảo đảm an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cần sự tham gia của mỗi người dân. Việc trang bị kiến thức nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng Internet an toàn là yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro trên không gian số.
Với cách tiếp cận kết hợp giữa lịch sử, công nghệ và trải nghiệm thực tế, Triển lãm “Tổ quốc bình yên” không chỉ giới thiệu những thành tựu của lực lượng Công an Nhân dân mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về các thách thức an ninh trong thời đại số, đặc biệt là nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao.