Khai mạc chuỗi sự kiện 'Tổ quốc bình yên' tại TP.HCM

Các không gian trưng bày được thiết kế theo hướng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời tích hợp nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm dành cho người dân như tìm hiểu các chuyên án tiêu biểu, nhận diện tin giả, phòng chống tội phạm, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ.