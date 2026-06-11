Khai mạc chuỗi sự kiện 'Tổ quốc bình yên' tại TP.HCM

Tối 11/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lễ khai mạc có sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng đông đảo người dân và du khách.
Trước thời điểm diễn ra chương trình, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn được tổ chức theo kế hoạch với sự tham gia của đông đảo đại biểu và người dân.
Chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” diễn ra liên tục từ ngày 11 đến 14/6, gồm nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và giao lưu với công chúng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết, điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” diễn ra vào tối 13/6.
Theo Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn bình yên” sẽ tái hiện hành trình gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ hiện đại.
Các không gian trưng bày được thiết kế theo hướng kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời tích hợp nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm dành cho người dân như tìm hiểu các chuyên án tiêu biểu, nhận diện tin giả, phòng chống tội phạm, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ.
Lãnh đạo Cục Công tác chính trị cho biết chuỗi sự kiện nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về những đóng góp, chiến công của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
“Thông qua chuỗi sự kiện, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là quyền và trách nhiệm của toàn dân; mỗi người dân là một lá chắn, mỗi gia đình là một pháo đài trong thế trận lòng dân vững chắc”, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn thầm lặng” diễn ra từ 11-14/6 với 5 phân khu, 11 chủ đề, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh chặng đường chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Nhân dân.
Người dân đến tham quan có thể trải nghiệm 5 trạm thông tin với nhiều nội dung ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong đó có khu vực giới thiệu bức tường an ninh mạng phòng chống lừa đảo, các trò chơi tương tác sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ UAV, camera thông minh và bảo tàng số.
Ngoài ra, các không gian chuyên đề còn giới thiệu những đóng góp của lực lượng công an trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế; phổ biến kiến thức pháp luật; cảnh báo thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao; trưng bày truyền thống, thành tích và những chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an TP.HCM trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân.