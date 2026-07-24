Những ứng dụng tích hợp AI hỗ trợ học tập đáng trải nghiệm dành cho sinh viên

(VTC News) -

Chuẩn chương trình đại học mới từ Bộ GD&ĐT nhấn mạnh 4 tiêu chí: năng lực số, ứng dụng AI, khả năng thích ứng và học tập suốt đời, khẳng định làm chủ công nghệ là kỹ năng bắt buộc của sinh viên. Song song với đó, xu hướng học tập cũng thay đổi đáng kể.

Thay vì mang theo nhiều sách vở hay một chiếc laptop cồng kềnh, nhiều bạn trẻ lựa chọn máy tính bảng nhờ tính linh hoạt và thuận tiện khi di chuyển. Tuy nhiên, phần cứng chỉ là một phần của trải nghiệm. Điều quyết định hiệu quả học tập lại nằm ở hệ sinh thái ứng dụng đi kèm.

WPS Office: Soạn tài liệu, trang tính dễ dàng hơn với AI

Trước áp lực chi phí bản quyền phần mềm, WPS Office hiện là giải pháp miễn phí được nhiều sinh viên lựa chọn nhờ tích hợp Word, Excel, PowerPoint và PDF trên cùng một giao diện.

Đặc biệt, phiên bản mới 3.0 còn được bổ sung công cụ AI hỗ trợ tóm tắt tài liệu, phát triển ý tưởng, tạo slide từ dàn ý hay hỗ trợ xử lý bảng tính. Thay vì phải liên tục chuyển đổi giữa chatbot AI và file tài liệu, người dùng có thể hoàn thành phần lớn công việc ngay trong cùng một ứng dụng, giúp quá trình làm việc liền mạch hơn.

Khác với các dòng máy tính bảng khác trên thị trường chỉ có phần mềm văn phòng phiên bản mobile rút gọn, HUAWEI MatePad 11.5 (2026) sở hữu WPS Office PC 3.0 với giao diện và các thao tác tương tự máy tính.

Trong thời gian diễn ra chương trình Back To School, người dùng còn được tặng 1 năm sử dụng miễn phí công cụ WPS AI, giúp khai thác đầy đủ các tính năng hỗ trợ học tập ngay từ đầu năm học.

HUAWEI Notes: Ghi chép thông minh, dễ dàng tìm kiếm và ôn tập

Một trong những khó khăn phổ biến của học sinh, sinh viên là tốc độ giảng bài ngày càng nhanh trong khi lượng kiến thức cần tiếp thu liên tục tăng lên. Việc ghi chép khoa học vì thế đóng vai trò quan trọng không kém việc học trên lớp.

Tích hợp sẵn trên HUAWEI MatePad, ứng dụng ghi chú HUAWEI Notes mang đến trải nghiệm ghi chú thông minh với bút cảm ứng, đồng thời ghi âm bài giảng và phát lại đúng thời điểm tương ứng với từng nét viết thông qua tính năng Note Replay. Bên cạnh đó, AI Handwriting Enhancement giúp làm đẹp nét chữ viết tay, còn AI Equation Recognition hỗ trợ nhận diện và chuyển đổi các công thức toán học.

Ứng dụng cũng cung cấp nhiều mẫu template phục vụ học tập như Cornell Notes, SWOT, Planner hay Schedule, giúp người dùng dễ dàng hệ thống hóa kiến thức và quản lý lịch học trong suốt học kỳ.

Thay vì phải mang hàng chục cuốn tập vở, sổ sách như trước đây, học sinh - sinh viên ngày nay dễ dàng ghi chép bài vở với một ứng dụng trong một thiết bị duy nhất, đồng thời có thể nhanh chóng tìm lại khi cần ôn tập kiến thức.

Sáng tạo & tư duy hình ảnh: Hiện thực hóa mọi ý tưởng vẽ, thiết kế

Giải quyết rào cản chi phí bản quyền và đòi hỏi cấu hình cao của các phần mềm đồ họa, Huawei trang bị sẵn GoPaint, ứng dụng vẽ chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí trên các dòng máy tính bảng.

Ứng dụng sở hữu bộ cọ đa dạng, mô phỏng chính xác các chất liệu từ bút chì, bút mực đến tranh sơn dầu. Ứng dụng còn mang đến hàng loạt tính năng thông minh giúp tối ưu hóa quy trình làm việc như Intelligent Color Card hỗ trợ tạo bảng màu tự động từ hình ảnh có sẵn thay vì phải tra cứu mã màu thủ công.

Bên cạnh đó, bộ công cụ AI như Instant Shape (chuẩn hóa hình học) và AI Smart Selection (khoanh vùng, điều chỉnh vật thể) giúp sinh viên tối ưu quy trình làm việc khi thực hiện nhiều đồ án.

Ngoài những tính năng AI hỗ trợ thao tác nhanh, GoPaint còn đáp ứng tốt các nhu cầu sáng tạo chuyên sâu. Ứng dụng cho phép người dùng phác thảo và dựng video hoạt hình với tính năng Frame by Frame Animation, đồng thời hỗ trợ lưu bản vẽ dưới dạng .PSD để tiếp tục thao tác trên Photoshop khi cần.

Trong bối cảnh nhu cầu học tập thông minh ngày càng tăng, việc lựa chọn thiết bị được tích hợp sẵn các ứng dụng học tập đầy đủ tính năng, tích hợp AI và phù hợp với nhu cầu học tập là yếu tố đáng cân nhắc.

Hiện nay, HUAWEI MatePad 11.5 (2026) được tích hợp sẵn bộ ba ứng dụng WPS Office PC 3.0, HUAWEI Notes và GoPaint, đáp ứng từ nhu cầu xử lý tài liệu, ghi chú thông minh đến sáng tạo nội dung trên cùng một thiết bị.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình Back To School 2026, Huawei hiện cũng đang triển khai nhiều ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên khi mua sắm tại HUAWEI Store, bao gồm mức giảm giá lên đến 35% cho các sản phẩm máy tính bảng, tai nghe và đồng hồ thông minh, cùng voucher giảm thêm 10% dành cho thành viên.

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