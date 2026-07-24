(VTC News) -

SAWACO và MobiFone TP.HCM hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công ích.

Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp cung cấp hạ tầng thiết yếu và doanh nghiệp công nghệ, đồng thời thể hiện quyết tâm của hai đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ số để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số và nền kinh tế số tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc SAWACO cho biết, với phương châm "SAWACO – Phát triển vì cộng đồng", Tổng Công ty luôn kiên định sứ mệnh cung cấp nguồn nước sạch liên tục, an toàn, ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân Thành phố.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, SAWACO xác định đây không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ mà còn là sự chuyển đổi toàn diện về tư duy quản trị, phương thức vận hành và cách tạo ra giá trị mới cho khách hàng.

Mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số là nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dân thông qua những dịch vụ ngày càng thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, SAWACO chú trọng xây dựng hệ sinh thái hợp tác với các đối tác có năng lực và tầm nhìn dài hạn. Qua quá trình trao đổi và làm việc, SAWACO đánh giá cao MobiFone TP.HCM với những lợi thế về hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ cùng hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách MobiFone TP.HCM.

Về phía MobiFone TP.HCM, ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc phụ trách MobiFone TP.HCM, cho rằng mặc dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau nhưng SAWACO và MobiFone có chung sứ mệnh phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thành phố.

Nếu SAWACO đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch – một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, thì MobiFone cung cấp hạ tầng số, nền tảng công nghệ và các giải pháp chuyển đổi số phục vụ chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Chính sự tương đồng về sứ mệnh đã tạo nền tảng vững chắc để hai bên đồng hành trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyển đổi số không chỉ là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành mà còn là động lực tạo ra những giá trị mới, giúp các tổ chức phục vụ khách hàng nhanh hơn, thuận tiện hơn và minh bạch hơn. Thành công của chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và hướng đến những lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội.

Trên cơ sở đó, MobiFone TP.HCM cam kết đồng hành cùng SAWACO trong việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của Tổng Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện đại hóa công tác vận hành hệ thống cấp nước và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Hai bên kỳ vọng, sau lễ ký kết, các nội dung hợp tác sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án và giải pháp số mang lại hiệu quả rõ nét trong hoạt động quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, việc kết hợp giữa năng lực công nghệ của MobiFone TP.HCM và kinh nghiệm quản lý, vận hành hệ thống cấp nước của SAWACO sẽ tạo nên mô hình hợp tác tiêu biểu giữa doanh nghiệp hạ tầng thiết yếu và doanh nghiệp công nghệ.

Thỏa thuận hợp tác cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của TP.HCM, nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích, xây dựng đô thị thông minh và mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho người dân trong thời gian tới.