(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/7

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội ngày 24/7 tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái gây mưa, khiến bầu trời nhiều mây trong suốt cả ngày. Mưa vừa, mưa to và dông có khả năng xuất hiện ở nhiều khu vực, một số nơi ghi nhận mưa rất to trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các tuyến phố trũng thấp.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-31°C.

Trạng thái thời tiết: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mức nhiệt cao nhất chỉ dao động từ 29-31°C, thấp hơn so với những ngày nắng nóng trước đó, mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Tuy nhiên, độ ẩm không khí tăng cao kết hợp với mưa kéo dài có thể khiến không khí trở nên oi bức vào những thời điểm ngớt mưa.

Hà Nội đối mặt nguy cơ ngập úng cục bộ

Với lượng mưa được dự báo ở mức khá đến rất lớn tại một số khu vực, Hà Nội có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến đường thấp, khu vực có hệ thống thoát nước chưa đáp ứng kịp khi mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn.

Người dân lưu thông vào giờ cao điểm cần theo dõi tình hình thời tiết để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua các điểm ngập sâu hoặc khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc khi có mưa lớn. Việc di chuyển bằng xe máy trong điều kiện mưa to cũng cần đặc biệt cẩn trọng để tránh nguy cơ trơn trượt và tai nạn giao thông.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/7: Mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông

Bên cạnh mưa lớn, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh tiếp tục là mối đe dọa đáng lưu ý trong ngày 24/7.

Khi xuất hiện dông, người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình không kiên cố. Đồng thời, cần ngắt các thiết bị điện không cần thiết nếu khu vực có mưa dông mạnh nhằm giảm thiểu rủi ro do sét đánh.

Đối với các hoạt động ngoài trời, xây dựng hoặc vận chuyển hàng hóa, việc theo dõi diễn biến thời tiết thường xuyên sẽ giúp chủ động điều chỉnh kế hoạch, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Khuyến cáo cho người dân trong ngày 24/7

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân Hà Nội nên mang theo áo mưa, ô dù khi ra ngoài và cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó.

Các gia đình cần kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà, gia cố mái che, biển hiệu và thu dọn các vật dụng dễ bị gió cuốn. Người điều khiển phương tiện giao thông nên giảm tốc độ khi di chuyển dưới trời mưa, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn bị hạn chế.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24/7 cho thấy thời tiết chủ đạo là nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Nhiệt độ dao động từ 24-31°C, không còn nắng nóng gay gắt nhưng người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ để bảo đảm an toàn trong sinh hoạt và đi lại.