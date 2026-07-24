(VTC News) -

Thời tiết miền Trung hôm nay

Thời tiết miền Trung ngày 24/7 có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Bắc Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế, duy trì nền nhiệt 32-35°C, ban ngày có nắng xen mây nhưng từ chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng Thanh Hóa được cảnh báo có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ trên 35°C. Mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ban ngày.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa đến Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Thanh Hóa đến Huế có thời tiết khá ổn định trong phần lớn thời gian ban ngày với mây thay đổi, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều tối, mưa có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Riêng tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35°C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mức nhiệt phổ biến từ 32-35°C khiến thời tiết ban ngày vẫn khá oi nóng, nhất là tại các khu vực đô thị và vùng đồng bằng.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 24/7: Thanh Hóa mưa vừa đến mưa to

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết trong ngày chủ yếu là nắng. Một số địa phương có thể ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ vượt ngưỡng 35°C.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thời tiết: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nắng nóng kết hợp độ ẩm cao có thể khiến cảm giác oi bức kéo dài vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11-15h để giảm nguy cơ say nắng, mất nước và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên) tiếp tục duy trì đặc trưng thời tiết mùa mưa với mưa rào và dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và ban đêm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thời tiết: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ tại Tây Nguyên duy trì ở mức khá dễ chịu so với các tỉnh ven biển miền Trung. Tuy nhiên, mưa dông có thể xuất hiện bất ngờ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như việc đi lại tại các khu vực đồi núi.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên khu vực miền Trung

Theo cơ quan khí tượng, trong các cơn dông trên toàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với khu vực Thanh Hóa, nơi được dự báo có mưa vừa đến mưa to cục bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và lũ quét trên các sông, suối nhỏ nếu mưa lớn kéo dài.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nắng nóng kéo dài trong ngày cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ cùng người lao động ngoài trời.

Khuyến cáo cho người dân

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết trong ngày 24/7, người dân nên thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết từ cơ quan khí tượng. Người tham gia giao thông cần mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi di chuyển trong điều kiện mưa dông và tránh trú dưới cây lớn, cột điện hoặc biển quảng cáo khi có sét.

Đối với khu vực có nắng nóng, nên bổ sung đủ nước, sử dụng trang phục chống nắng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt trong thời gian dài. Các địa phương vùng núi cần theo dõi sát diễn biến mưa lớn để kịp thời ứng phó với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 24/7 cho thấy khu vực tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Thanh Hóa đến Huế xuất hiện mưa dông, riêng Thanh Hóa có nơi mưa vừa đến mưa to; Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì nắng, có nơi nắng nóng; trong khi Tây Nguyên mưa rào và dông tăng vào chiều tối. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn trong sinh hoạt và sản xuất.