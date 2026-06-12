Giao xe cho thiếu nữ ‘kẹp 3’ không đội mũ bảo hiểm, chủ xe bị phạt 9 triệu đồng

(VTC News) -

Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) vừa phối hợp xác minh, xử lý vụ việc hai thiếu nữ đi xe máy chở theo một bé trai 3 tuổi không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, toàn bộ hành trình vi phạm được quay lại và đăng tải công khai trên Facebook.

Theo cơ quan công an, khoảng 14h ngày 11/6, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Kieu Trang" đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hai thiếu nữ đi xe mô tô trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.

Qua xác minh, người cầm lái xe máy được xác định là L.T.T. (SN 2010), chở phía sau N.T.K.T. (SN 2010) cùng một bé trai 3 tuổi. Trong quá trình tham gia giao thông, cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm.

Kết quả làm việc cho thấy N.T.K.T. là người sử dụng điện thoại để quay lại video khi xe đang đi trên đường rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh hai thiếu nữ chở theo bé 3 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Văn Bàn đã triệu tập những người liên quan đến làm việc, đồng thời hoàn thiện hồ sơ chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.

Do chưa đủ 16 tuổi, L.T.T. bị áp dụng hình thức cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Trong khi đó, N.T.K.T. bị cảnh cáo về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô.

Đối với chủ phương tiện là ông L.N.Đ., cơ quan chức năng xác định người này đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Với hành vi trên, ông Đ. bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe máy khi chưa đủ điều kiện, đồng thời cho thấy những hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội có thể trở thành căn cứ để cơ quan chức năng xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.