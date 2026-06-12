Phó Chủ tịch T&T: Đội U19 Hà Nội không đủ giường nằm, CLB muốn đầu tư lại gặp khó

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Đỗ Vinh Quang (Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group) nêu ra tại phiên thảo luận tại tổ HĐND thành phố Hà Nội về các nội dung thuộc nhóm lĩnh vực văn hóa - xã hội và kinh tế - ngân sách.

Đại biểu Đỗ Vinh Quang cho biết, Chính phủ đang phát triển chiến lược công nghiệp văn hóa, tầm nhìn đến 2045 nhưng hiện nay ở Hà Nội rất thiếu địa điểm để có thể tổ chức được các hoạt động văn hóa quy mô lớn.

Các sự kiện ca nhạc lớn đều tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình. Việc này đặt ra khó khăn, rủi ro bởi khi tổ chức sự kiện ca nhạc đã ảnh hưởng đến mặt cỏ khiến đội tuyển quốc gia không thể đá ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đại biểu Quang nêu vấn đề là Thủ đô mất đi những sự kiện mang tầm cỡ quốc gia để phát triển kinh tế và du lịch. Tuy nhiên, chúng ta lại không có cách thức hay cơ chế nào để duy trì hay gìn giữ được những sự kiện đó.

"Hiện nay là các đội trẻ của chúng tôi vẫn đang phải thuê ở trung tâm thể thao Nhổn, cũng là một trung tâm đào tạo cấp quốc gia, nhưng có khi đến cái tay nắm cửa cũng bị bong ra. Hay như việc hai tuyển thủ trẻ U19 phải nằm chung một giường.

Tuy vậy, chúng tôi không biết đầu tư thế nào vì người quản lý trung tâm cũng không biết là có cho doanh nghiệp đầu tư được hay không, bởi sau này sẽ ảnh hưởng đến việc liên quan tài sản chung", ông Quang nêu dẫn chứng.

Vị đại biểu mong muốn có chính sách chung từ trên xuống để người quản lý có thể mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn khi hợp tác với doanh nghiệp tư nhân.

Đại biểu Đỗ Vinh Quang phát biểu thảo luận.

Ông Quang cho biết, CLB Bóng đá Hà Nội trở thành câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích nhất Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện vẫn đang phải đi thuê, mượn.

"Thông tin mới nhất thì cơ sở đó đã bàn giao về cho Bộ Quốc phòng. Và đây cũng là rủi ro cho chúng tôi khi đầu tư tất cả từ sân tập đến khu ký túc xá của đội. Khi giao về Bộ Quốc phòng đặt ra khó khăn cho chúng tôi là không biết sẽ tổ chức việc sinh hoạt, tập luyện ở đâu", ông Quang bày tỏ băn khoăn.

Ông Quang cũng nêu, sân vận động Hàng Đẫy đã có chủ trương từ năm 2018 thí điểm giao cho tư nhân là Tập đoàn T&T thi công, cải tạo sửa chữa để không làm mất đi lịch sử truyền thống. Tuy nhiên sau đó dự án không thành, đến nay thì "đóng băng".

Đại biểu Đỗ Vinh Quang chia sẻ, không riêng Tập đoàn T&T, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, rất nhiều đơn vị mong muốn phát triển bóng đá cộng đồng.

"Nếu được tạo điều kiện của địa phương, chúng tôi sẽ tổ chức các mô hình bóng đá cộng đồng. Chúng tôi sẽ cử huấn luyện viên, vận động viên, các cầu thủ tuyển thủ quốc gia đến để đào tạo hướng dẫn, giao lưu với con em địa phương", đại biểu Quang nói.