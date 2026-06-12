Để mạt sắt rơi vãi khiến nhiều xe thủng lốp, tài xế bị phạt 3 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 12/6, Công an phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ.V.N (sinh năm 1990, trú tại phường Vạn Xuân) do hành vi để hàng hóa rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Trước đó, khoảng 19h ngày 11/6, lực lượng chức năng tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về việc trên tuyến đường Lý Nam Đế, đoạn từ đầu đường Vành đai V đến đê Đại Tân, xuất hiện dày đặc mạt sắt nhọn rơi vãi trên mặt đường.

Sự việc khiến nhiều xe máy, ô tô đi qua khu vực bị thủng săm, nổ lốp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc trong dư luận.

Mạt sắt rơi xuống đường khiến nhiều xe máy, ô tô đi qua bị thủng săm, nổ lốp.

Qua xác minh, Công an phường Vạn Xuân xác định số mạt sắt trên do xe tải biển kiểm soát 99C-140.10 chở sắt vụn từ Bắc Ninh đến Khu công nghiệp Sông Công II làm rơi vãi trong quá trình di chuyển.

Kết quả điều tra cho thấy, mặc dù xe đã được phủ bạt che chắn, song việc chằng buộc và bảo đảm kín thùng hàng không được thực hiện đầy đủ, dẫn đến lượng lớn mạt sắt phát tán xuống lòng đường.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Đ.V.N thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an phường Vạn Xuân làm việc với tài xế Đ.V.N. (Ảnh: Công an phường Vạn Xuân)

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Công an phường Vạn Xuân đã lập biên bản và xử phạt tài xế số tiền 3 triệu đồng. Đồng thời, buộc người vi phạm thu dọn toàn bộ số mạt sắt đã rơi vãi để bảo đảm an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật liệu rời phải thực hiện nghiêm quy định về che chắn, chằng buộc hàng hóa nhằm tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và phát sinh trách nhiệm pháp lý.