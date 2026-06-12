Vay tiêu dùng ngân hàng: Giải pháp tài chính hiện đại nâng tầm cuộc sống

(VTC News) -

Vay tiêu dùng: Cánh cửa hiện thực hóa dự định cá nhân

Vay tiêu dùng là hình thức khách hàng vay vốn tại ngân hàng để phục vụ các nhu cầu chi tiêu trong đời sống như mua sắm, du lịch, y tế, cưới hỏi hoặc sửa chữa nhà cửa. Đây là giải pháp tài chính linh hoạt giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu chi tiêu cá nhân nhờ thủ tục đơn giản và hình thức vay vốn đa dạng.

Vay tiêu dùng là giải pháp tài chính linh hoạt giúp bạn giải quyết nhu cầu chi tiêu.

Tham khảo 2 hình thức vay tiêu dùng phổ biến

Sức hút của vay tiêu dùng hiện đại nằm ở sự đa dạng về sản phẩm và phương thức tiếp cận vốn. Dưới đây là hai hình thức phổ biến mà khách hàng thường lựa chọn dựa trên điều kiện tài chính thực tế:

Vay tiêu dùng tín chấp: Tiện lợi và nhanh chóng

Vay tiêu dùng tín chấp là hình thức vay không cần tài sản đảm bảo, xét duyệt dựa trên thu nhập và lịch sử tín dụng. Hình thức này phù hợp với nhu cầu chi tiêu ngắn và trung hạn nhờ thủ tục nhanh, hồ sơ đơn giản, nhưng lãi suất thường cao hơn vay thế chấp.

Hiện nay, quy trình vay tín chấp đã được MB tích hợp trên App MBBank, cho phép khách hàng đăng ký ngay trên điện thoại, được xét duyệt dựa trên uy tín tín dụng và thu nhập. Đồng thời theo dõi khoản vay, lịch thanh toán và quản lý nghĩa vụ trả nợ một cách thuận tiện trên ứng dụng.

Khách hàng có thể chọn hình thức vay tiêu dùng phù hợp nhu cầu.

Vay tiêu dùng thế chấp: Hạn mức cao, lãi suất ưu đãi

Vay tiêu dùng thế chấp là hình thức vay vốn có tài sản bảo đảm như bất động sản, ô tô hoặc giấy tờ có giá để cam kết nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng. Hình thức này thường cho phép hạn mức vay cao, có thể lên tới khoảng 70 - 100% giá trị tài sản bảo đảm, với mức lãi suất ưu đãi hơn so với vay tín chấp.

Trong suốt thời gian vay, tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng, ngân hàng chỉ giữ giấy tờ liên quan theo thỏa thuận, nên phù hợp với những nhu cầu vốn lớn và thời gian vay dài.

Cập nhật mặt bằng lãi suất vay tiêu dùng năm 2026

Lãi suất vay tiêu dùng hiện nay không cố định mà thường biến động theo chính sách của từng ngân hàng, hồ sơ tín dụng cá nhân cũng như hình thức vay. Trên thị trường, mức lãi suất tham khảo thường dao động trong khoảng:

Vay tín chấp: Từ 7% - 28%/năm.

Vay thế chấp: Từ 5,5% - 14,8%/năm.

Để giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch trả nợ, việc sử dụng các công cụ tính tiền vay ngân hàng trực tuyến là cần thiết. Thông qua công cụ này, bạn có thể dễ dàng ước tính số tiền gốc và lãi phải trả theo từng kỳ, từ đó cân đối ngân sách gia đình một cách khoa học.

Khách hàng nên tìm hiểu kỹ về lãi suất và các loại phí trước khi thực hiện vay.

“Siêu tốc” và bảo mật: Trải nghiệm vay tiêu dùng qua App MBBank

App MBBank mang đến cuộc cách mạng trong trải nghiệm vay vốn khi khách hàng không cần chuẩn bị nhiều hồ sơ giấy tờ rườm rà hay chờ đợi tại quầy. Chỉ với vài phút thao tác, khoản vay tiêu dùng có thể được phê duyệt và giải ngân ngay lập tức.

Quy trình 3 bước đơn giản trên App MBBank:

Bước 1: Đăng nhập App MBBank => Vào mục “Vay nhanh” => Chọn sản phẩm vay tiêu dùng phù hợp, sau đó gửi yêu cầu trực tuyến.

Bước 2: Hoàn thiện thông tin theo hướng dẫn, thực hiện các bước xác thực hồ sơ và chờ hệ thống thông báo kết quả phê duyệt.

Bước 3: Nhận giải ngân vào tài khoản nếu khoản vay được xét duyệt thành công.

Vay vốn là một quyết định tài chính quan trọng, vì vậy khách hàng cần xác định rõ mục đích sử dụng vốn, chỉ vay khi có nhu cầu thực tế và phù hợp với khả năng chi trả. Để đảm bảo cân đối tài chính, tổng số tiền trả nợ hàng tháng nên duy trì trong khoảng 30 – 40% thu nhập.

Bên cạnh đó, việc tham khảo tư vấn từ các chuyên viên tài chính sẽ giúp khách hàng lựa chọn giải pháp vay phù hợp, tối ưu chi phí và hạn chế rủi ro. Với sự đồng hành của MB, khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, minh bạch và an toàn, từ đó tự tin hiện thực hóa các kế hoạch tài chính của mình.

Nếu có nhu cầu vay tiêu dùng, hãy liên hệ đội ngũ chuyên viên MB qua hotline 1900 545 426 để được tư vấn vay tiền, đánh giá tài sản bảo đảm và thiết kế phương án vay phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Hoặc tải ngay App MBBank để đăng ký và quản lý khoản vay ngay trên thiết bị di động:

Link tải tại App Store: https://apple.co/2AqB7ZM

Link tải tại Google Play: https://bit.ly/2v5ZsyP

Lưu ý: Thông tin lãi suất chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm tháng 05/2026.