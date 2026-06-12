(VTC News) -

Nhiều người thường thắc mắc tại sao quần áo sau khi giặt xong vẫn có mùi ẩm mốc, thậm chí xuất hiện những vệt bẩn lạ. Nguyên nhân phần lớn đến từ chính lồng máy giặt bị bám bẩn lâu ngày.

Môi trường ẩm ướt, kín đáo của máy giặt kết hợp với cặn xà phòng, xơ vải và chất bẩn từ quần áo tạo điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn phát triển, sinh ra mùi hôi cực kỳ khó chịu và tăng nguy cơ sức khỏe.

Lồng máy giặt lâu ngày không vệ sinh sẽ có mùi ẩm mốc. (Ảnh: HouseCleaning)

4 cách khử mùi ẩm mốc trong lồng máy giặt

Để giữ cho quần áo luôn thơm mát và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị, việc làm sạch lồng giặt định kỳ là điều vô cùng cần thiết. Thay vì phải tốn kém chi phí gọi thợ bảo dưỡng liên tục, bạn hoàn toàn có thể tự xử lý vấn đề này tại nhà bằng những nguyên liệu dễ kiếm.

Sử dụng giấm trắng

Giấm trắng là một trong những nguyên liệu tự nhiên có khả năng tẩy rửa và độc lập khử mùi cực kỳ mạnh mẽ nhờ chứa hàm lượng axit axetic nhẹ. Phương pháp này không chỉ đánh bay mùi hôi mà còn giúp làm tan các cặn bám cứng đầu của xà phòng tích tụ lâu ngày trong lồng giặt mà không gây bào mòn hay hỏng hóc các linh kiện kim loại.

Để thực hiện, bạn hãy xả nước ấm đầy vào lồng giặt (khoảng 40 đến 50°C là lý tưởng nhất, nếu máy giặt của bạn có chế độ giặt nước nóng). Tiếp theo, đổ khoảng 2 đến 3 chén giấm trắng trực tiếp vào lồng giặt rồi đóng nắp lại.

Hãy khởi động máy ở chu trình giặt ngâm hoặc chế độ tự vệ sinh lồng giặt (nếu có) để máy tự đảo trong khoảng 5 phút giúp giấm hòa tan hoàn toàn vào nước, sau đó bấm tạm dừng và ngâm hỗn hợp này từ 1 đến 2 tiếng.

Sau thời gian ngâm, axit trong giấm sẽ làm mềm các vết bẩn và tiêu diệt vi khuẩn gây mùi. Cuối cùng, bạn chỉ cần cho máy chạy hết một chu trình giặt xả bình thường. Khi máy kết thúc, dùng một chiếc khăn vải mềm lau sạch lại toàn bộ lồng giặt một lần nữa. Bạn sẽ thấy lòng máy giặt sáng bóng và mùi hôi hoàn toàn biến mất.

Giấm trắng và baking soda là bộ đôi tẩy rửa cực tốt. (Ảnh: DailyExpress)

Khử mùi ẩm mốc trong máy giặt bằng baking soda

Nếu giấm trắng mạnh về khoản khử khuẩn và làm mềm vết bẩn thì baking soda (muối nở) lại là "vua" trong việc hút mùi và tẩy sạch các vết ố vàng, nấm mốc đen cứng đầu bám ở các khe kẽ. Baking soda có tính kiềm nhẹ, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.

Cách đơn giản nhất là bạn hòa tan khoảng 200g bột baking soda với một chút nước ấm để tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Sử dụng một chiếc bàn chải đánh răng cũ hoặc miếng bọt biển thấm vào hỗn hợp này, sau đó chà sát trực tiếp lên các vị trí dễ tích tụ nấm mốc như vòng gioăng cao su ở cửa máy giặt cửa ngang, khay chứa nước giặt, và các bộ phận lưới lọc xơ vải.

Đối với phần lồng giặt chính, bạn đổ trực tiếp phần baking soda còn lại vào trong, xả đầy nước nóng và chọn chế độ giặt lâu nhất để bột baking soda có thể tiếp cận và làm sạch sâu từng ngóc ngách. Khi chu trình kết thúc, hãy mở toang cửa máy giặt để lồng máy được khô tự nhiên. Mùi ẩm mốc đặc trưng sẽ bị baking soda hấp thụ và mang đi hoàn toàn theo nguồn nước xả.

Dùng chanh tươi khử mùi ẩm mốc của máy giặt

Nếu bạn e ngại mùi hắc nhẹ đặc trưng của giấm, chanh tươi chính là sự thay thế hoàn hảo mang lại hương thơm thanh mát tự nhiên cho thiết bị của bạn. Trong chanh chứa hàm lượng axit citric cao, vừa có tác dụng diệt khuẩn, vừa có khả năng khử mùi hôi tinh tế nhờ tinh dầu có sẵn trong vỏ chanh.

Bạn cần chuẩn bị từ 3 đến 5 quả chanh tươi, vắt lấy nước cốt và lọc bỏ hết hạt để tránh làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước. Hòa cốt chanh vào một chậu nước ấm rồi đổ trực tiếp vào lồng giặt.

Phần vỏ chanh sau khi vắt bạn đừng vội vứt đi, hãy cho chúng vào một chiếc túi lưới nhỏ, buộc chặt lại rồi ném thẳng vào lồng giặt cùng với nước cốt chanh. Chọn chế độ giặt nước nóng và ngâm trong khoảng 1 tiếng, sau đó cho máy vận hành bình thường.

Tinh dầu từ vỏ chanh khuếch tán theo nước ấm sẽ loại bỏ hoàn toàn mùi ẩm mốc, thay vào đó là hương chanh tươi mát dễ chịu len lỏi trong từng thớ vải ở những lần giặt tiếp theo.

Chanh tươi là nguyên liệu làm sạch dễ tìm. (Ảnh: Cooking&Recipe)

Sử dụng viên vệ sinh chuyên dụng

Khi công việc quá bận rộn và bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị các nguyên liệu tự nhiên, các sản phẩm viên tẩy hoặc bột vệ sinh lồng giặt chuyên dụng được bày bán phổ biến tại các siêu thị chính là giải pháp tối ưu. Các sản phẩm này được nghiên cứu và sản xuất với công thức hóa học chuyên biệt, giúp tẩy sạch các vết bẩn sinh học và diệt tới 99% vi khuẩn, nấm mốc trong máy giặt một cách nhanh chóng.

Cách sử dụng vô cùng tiện lợi và dễ dàng. Bạn chỉ cần thả trực tiếp 1-2 viên tẩy (hoặc 1 gói bột) vào thẳng trong lồng giặt trống (không để quần áo bên trong). Bật chế độ "Vệ sinh lồng giặt" (Tub Clean) được tích hợp sẵn trên các dòng máy giặt hiện đại.

Nếu máy không có chế độ này, bạn chỉ cần chọn chu trình giặt ngâm thông thường với mức nước cao nhất và chọn nhiệt độ nước khoảng 40-60 độ C để hóa chất phát huy tác dụng tốt nhất.

Hóa chất chuyên dụng sẽ tự động làm sạch, khử mùi và bảo vệ mâm giặt khỏi sự ăn mòn. Sau khi máy chạy xong, bạn nên cho máy chạy thêm một chu trình giặt xả bằng nước sạch một lần nữa để đảm bảo không còn hóa chất tẩy rửa nào sót lại bám vào quần áo ở mẻ giặt sau.

Lưu ý khi vệ sinh lồng giặt

Việc khử mùi lồng giặt chỉ là giải pháp phần ngọn nếu bạn không duy trì những thói quen tốt khi sử dụng máy giặt hàng ngày. Để lồng giặt luôn khô thoáng và không bao giờ bị mùi hôi quay trở lại quấy rầy, có một vài nguyên tắc vàng mà bạn cần đặc biệt lưu ý.

Đầu tiên, tuyệt đối không được để quần áo ẩm ướt trong lồng giặt quá lâu sau khi chu trình giặt đã kết thúc. Việc ngâm quần áo ướt trong không gian kín của máy giặt vài tiếng đồng hồ là nguyên nhân hàng đầu sinh ra nấm mốc và mùi hôi thối khó chịu trên cả quần áo lẫn lồng giặt. Hãy phơi quần áo ngay sau khi máy báo vắt xong.

Thường xuyên vệ sinh giúp lồng máy giặt sạch thơm, kéo dài tuổi thọ sản phẩm. (Ảnh: Lakeland)

Thứ hai, luôn mở hé cửa máy giặt và khay chứa bột giặt sau mỗi lần sử dụng. Việc này giúp không khí lưu thông làm khô toàn bộ hơi nước còn đọng lại bên trong, triệt tiêu môi trường ẩm ướt - điều kiện sống còn của vi khuẩn.

Bên cạnh đó, bạn cần chú ý dùng đúng lượng nước giặt theo khuyến nghị của nhà sản xuất, tránh dùng quá nhiều gây ra hiện tượng trào bọt và để lại cặn bám dày đặc trên thành máy giặt. Cuối cùng, hãy duy trì thói quen vệ sinh lồng giặt định kỳ từ 1 đến 2 lần mỗi tháng để đảm bảo thiết bị luôn sạch sẽ, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.