Thanh tra TP Huế có Thông báo số 1804/TB-TTr ngày 20/7/2026 về kết luận thanh tra Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế). Qua đó, kết luận chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình đầu tư, đấu thầu, mua sắm thiết bị và quản lý tài sản công, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ) phê duyệt lần đầu năm 2003, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 169,5 tỷ đồng, gồm 54 gói thầu, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được quyết toán do 29/54 gói thầu không đủ hồ sơ theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, từ khi đưa vào hoạt động, bệnh viện không khai thác hết công suất; rất nhiều hạng mục công trình bị bỏ trống, nhiều thiết bị y tế được mua sắm nhưng không đưa vào sử dụng, gây lãng phí ngân sách.

Quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư, đơn vị thi công, các đơn vị tư vấn và những đơn vị có liên quan đã để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót trong công tác đầu tư, nghiệm thu thanh toán; xác định nhu cầu mua sắm trang thiết bị và quản lý, sử dụng tài sản công.

Thanh tra TP Huế phát hiện nhiều sai phạm tại Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam

Thanh tra thành phố xác định, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án có nhiều sai phạm. Cụ thể, lần điều chỉnh thứ nhất (năm 2004) vi phạm quy định của Nghị định 52/1999/NĐ-CP; lần điều chỉnh thứ hai (năm 2008) vi phạm Thông tư 03/2008/TT-BXD và Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô điều chỉnh tổng mức đầu tư không đúng quy định của Luật Xây dựng 2003. Đối với lần điều chỉnh thứ tư (năm 2015), dù việc thẩm định được thực hiện theo Luật Xây dựng 2003, nhưng khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thì Luật Xây dựng 2014 đã có hiệu lực.

Tuy nhiên, quyết định vẫn áp dụng luật cũ, đồng thời chủ đầu tư không đánh giá, chứng minh hiệu quả tài chính và kinh tế-xã hội của việc điều chỉnh dự án theo quy định.

Công tác thực hiện dự án cũng có nhiều sai phạm. Cụ thể, tại gói thầu số 02 (san nền, tường chắn, cổng, hàng rào, đường vào cổng), chủ đầu tư vi phạm quy định về đấu thầu, quản lý chất lượng và quản lý hợp đồng như: không gửi thông báo trúng thầu, hồ sơ hoàn công và hồ sơ quản lý chất lượng không đầy đủ, thiếu nhật ký thi công, kéo dài thời gian thi công thực tế 2.299 ngày so với hợp đồng nhưng không ký phụ lục điều chỉnh và không báo cáo người quyết định đầu tư.

Tại gói thầu số 19 (xây lắp công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật), chủ đầu tư không thẩm định điều chỉnh dự toán trước khi phê duyệt, không thương thảo hợp đồng, có 12 hạng mục thiếu bản vẽ thiết kế thi công, 4 hạng mục bản vẽ không đủ thành phần ký duyệt, 14 hạng mục đã nghiệm thu thanh toán nhưng không có bản vẽ hoàn công; việc kéo dài tiến độ thi công không báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với gói thầu số 47 (cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế bổ sung), Thanh tra phát hiện nhiều vi phạm trong lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, gia hạn hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán. Có 35 thiết bị y tế đã nghiệm thu, thanh toán nhưng không đưa vào sử dụng do không có nhu cầu, thiếu nhân lực vận hành, không có bệnh nhân hoặc thiết bị hư hỏng, gây lãng phí ngân sách.

Nhiều thiết bị giá trị lớn, trong đó có 2 máy chạy thận nhân tạo trị giá gần 1,240 tỷ đồng (theo giá mua năm 2015) đã hết bảo hành, hư hỏng, lạc hậu công nghệ.

Thanh tra cũng xác định việc nghiệm thu, thanh toán một số thiết bị khi chưa lắp đặt, vận hành thực tế, thiếu chứng nhận xuất xứ, chất lượng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thanh tra thành phố kiến nghị, UBND Huế chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, thiếu sót; đồng thời, giao Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế rà soát, đánh giá toàn bộ hồ sơ quyết toán dự án để tham mưu phương án xử lý, giải quyết dứt điểm việc quyết toán.

Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình phục vụ công tác quyết toán. Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo số 134/TB-UBND ngày 25/4/2026 nhằm hoàn thiện phương án khai thác, sử dụng hiệu quả công trình và trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế được yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.