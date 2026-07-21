Báo Argentina: Messi 'lừa gạt' 8 tỷ người, phải điều tra

(VTC News) -

Truyền thông Argentina tiếp tục dành những lời đặc biệt cho Lionel Messi sau trận chung kết World Cup 2026. Tờ La Nacion đăng bài viết đầy bất ngờ, trong đó "tố cáo" Lionel Messi lừa gạt cả thế giới bóng đá. Dù vậy, đây thực chất là cách nói tôn vinh siêu sao 39 tuổi, bởi lý do được đưa ra là không một người bình thường nào có thể làm được như Messi.

Bài viết của Diego Morini trên tờ La Nacion có tiêu đề "Anh ta là người ngoài hành tinh: Cú lừa của Lionel Messi đã kết thúc và bây giờ là lúc điều tra anh ta". Tác mở đầu bằng yêu cầu Messi phải giải thích sự thật một lần và mãi mãi. Theo tác giả, cầu thủ 39 tuổi không thể tiếp tục “đánh lừa” 47 triệu người Argentina cùng hơn 8 tỷ người trên thế giới bằng hình ảnh quá hoàn hảo của mình.

Bài viết trên tờ La Nacion yêu cầu "điều tra" Messi, thực chất là để tôn vinh siêu sao này.

Tất nhiên, lời kêu gọi “điều tra” không phải cáo buộc nghiêm túc. Đó là cách tờ báo ca ngợi một sự nghiệp phi thường bằng ngôn ngữ trào phúng: Messi xuất sắc, bền bỉ và được yêu mến đến mức dường như không thể là người bình thường.

“Làm sao có thể tin rằng ở tuổi 39, sau hai năm thi đấu tại một giải đấu ít cạnh tranh hơn như MLS, một cầu thủ vẫn là nhân vật chính của World Cup, phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại và cạnh tranh ngang ngửa với những người trẻ hơn gần 20 tuổi?”, tác giả đặt câu hỏi.

Bài viết cũng nhấn mạnh việc hàng loạt huyền thoại bóng đá đều công nhận Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Trong một môn thể thao mà mọi chủ đề đều gây tranh cãi, sự đồng thuận gần như tuyệt đối dành cho một cá nhân bị xem là điều “không thể xảy ra”. “Trong bóng đá, không có gì là tuyệt đối. Vì vậy, chuyện như thế này không thể là sự thật”, bài báo viết với giọng hài hước.

Tác giả tiếp tục đặt câu hỏi tại sao một cầu thủ vừa thua trận lại có thể bình thản chúc mừng đối thủ, thay vì phản ứng bằng sự tức giận. Những hành động ấy bị mô tả là “không bình thường” trong môi trường bóng đá vốn đầy cạnh tranh và đối đầu. “Ai đó nên điều tra chuyện này. Thật không bình thường. Đã đến lúc chấm dứt sự lừa dối”, bài bình luận viết.

Sự “đáng ngờ” của Messi còn nằm ở cuộc sống đời thường. Anh không thường xuyên khoe siêu xe, không chụp ảnh bên những chiếc Lamborghini và không xây dựng hình tượng xa hoa giống nhiều ngôi sao thể thao khác.

Messi vẫn uống trà mate, nói giọng Rosario, giữ cách cư xử kín đáo và xuất hiện như một người bình thường bất chấp địa vị đặc biệt trong thế giới bóng đá. Theo lập luận hài hước của tác giả, một nhân vật nổi tiếng mà không có mâu thuẫn, tai tiếng hay nhu cầu phô trương chắc chắn “không có thật”.

Bài báo cũng cảnh báo rằng trẻ em trên toàn thế giới đang bị Messi “mê hoặc”. Không dễ giải thích vì sao người hâm mộ có thể reo lên hoặc khóc khi mở được tấm thẻ có hình anh, hay vì sao sự xuất hiện của Messi có thể tạo ra phản ứng giống những câu chuyện chỉ tồn tại trong phim ảnh.

“Chúng ta phải giải thích với bọn trẻ rằng điều này không bình thường. Không phải nơi nào cũng có Messi và Messi không tự nhiên xuất hiện”, tác giả viết, đồng thời cho rằng việc Argentina lần lượt sản sinh Diego Maradona và Lionel Messi là hiện tượng “không hợp lý”.

Khối lượng danh hiệu cũng được đưa vào “hồ sơ điều tra”. Messi giành 6 chức vô địch cùng các đội tuyển Argentina, 35 danh hiệu với Barcelona, 3 chiếc cúp tại PSG, 4 danh hiệu trong màu áo Inter Miami và 8 Quả bóng vàng.

Bài viết cho rằng không ai có thể chiến thắng nhiều đến vậy mà vẫn khiến cả đối thủ cảm thấy hạnh phúc. Tại World Cup 2022, nhiều cầu thủ và cựu danh thủ không liên quan đến Argentina vẫn công khai vui mừng khi Messi nâng cúp vàng.

Đó tiếp tục là một chi tiết “không đúng với quy luật bóng đá”, nơi thành công của một người thường đồng nghĩa với nỗi thất vọng của rất nhiều người khác.

Phần cuối bài bình luận đẩy cách ví von lên mức cao nhất. Tác giả đề xuất đưa Messi tới Khu vực 51 ở bang Nevada để kiểm tra và tìm ra sự thật rằng đội trưởng Argentina “không thuộc về thế giới này”.

“Có lẽ ở đó họ sẽ khám phá ra sự thật: Lionel Andres Messi là một cú lừa và không thuộc về Trái đất. Dù sao thì, để đề phòng, xin cảm ơn”, bài viết kết lại.

Đằng sau giọng văn hài hước là lời tri ân dành cho sự nghiệp quốc tế của Messi. Argentina không thể bảo vệ chức vô địch World Cup, nhưng cầu thủ 39 tuổi vẫn rời giải với những kỷ lục, khoảnh khắc đặc biệt và sự ngưỡng mộ vượt qua ranh giới thắng thua.

Bởi vậy, yêu cầu “điều tra” thực chất chỉ dẫn đến một kết luận: Những điều Messi làm được quá phi thường để có thể giải thích bằng các tiêu chuẩn dành cho một cầu thủ bình thường.