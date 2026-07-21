Ô tô lao xuống ao nhà dân ở Thanh Hóa, tài xế tử nạn trong xe

(VTC News) -

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 5h55 ngày 21/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 nhận được tin báo về việc ô tô BKS 36A-512.XX đang chạy trên đường thì gặp nạn lao xuống ao nước cạnh nhà dân tại thôn Trí Cẩn (xã Thiệu Hóa).

Thời điểm tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng chưa xác định được có người mắc kẹt bên trong phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai trục vớt chiếc ô tô gặp nạn lên bờ

Ngay sau khi tiếp nhận, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng xác định chiếc ô tô chìm dưới ao, phần lớn thân xe ngập hoàn toàn trong nước và có nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, phối hợp sử dụng xe cẩu để đưa phương tiện lên bờ, đồng thời triển khai các biện pháp cứu nạn theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Khi chiếc xe được đưa lên mặt đất, lực lượng cứu hộ phá cửa phương tiện để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, người mắc kẹt bên trong không qua khỏi.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài và bàn giao cho gia đình cùng các lực lượng chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.Q.K. (sinh năm 1988, trú thôn Đông Hòa, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.